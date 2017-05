Premier League - V létě utrať poslední penny, slyšel od svého šéfa Rafael Benítez, manažer Newcastlu postupujícího do Premier League

© sportsmole.co.uk - Rafael Benítez

Dnes 12:20 - Newcastle si vydobyl místo v Premier League v nejkratší možné době. V Championship strávily Straky jedinou sezonu a opanovaly ji s čtyřiadevadesáti body. Pro Mikea Ashleyho, vlastníka Newcastlu, byl ročník ve druhé lize dostatečně odstrašující, manažerovi Rafaelu Benítezovi totiž řekl, že pro přestavbu týmu může využít každou penny, kterou klub vydělá.

„Pro vybudování týmu pro Premier League využijte poslední penny, kterou vyděláme.“ Tak zněla slova vlastníka Newcastlu United, Mikea Ashleyho. Věta, kterou by rád slyšel každý manažer, byla adresovaná Rafaelu Benítezovi a sportovnímu řediteli Lee Charnleymu. „Každá penny“ by mohla znamenat až 100 milionů liber.

„Premier League bude znovu výzvou. Letní přestupové období proto nebude jednoduché, čeká nás spousta práce. Před startem nové sezony musíme náš tým vylepšit,“ uvedl Rafael Benítez.

Španěl, někdejší manažer Liverpoolu, Chelsea nebo Realu Madrid, podepsal v květnu 2016 s Newcastlem tříletou smlouvu, a to i přes to, že klub s jistotou sestupoval do nižší soutěže. Už před sezonou v Championship utratil Benítez 50 milionů liber. Newcastle tak ve druhé lize disponoval vůbec nejdražším kádrem, což mohlo předurčit poměrně suverénní cestu za postupem zpět do Premier League. Na druhou stranu si ale na velké výdaje Newcastle dokázal vydělat - hned 70 milionů liber putovalo do klubu za prodej hráčů. Nejštědřejší byl Tottenham a Liverpool, kluby, které utratily velké sumy za Moussu Sissoka, respektiva Georgina Wijnalduma.

Všechny kluby, které postoupí do Premier League, během léta zažívají rozsáhlé hráčské změny v kádru. Často se tak stává, že kluby nakupují bez přemýšlení. Dobré finanční zázemí a zkušenosti Rafaela Beníteze by mohly být pro Newcastle uklidňujícími faktory.

Ondřej Pražák / bbc.com