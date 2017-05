Premier League - Romelu Lukaku: Trenéři to se mnou nemají lehké. Děkuji Koemanovi, že mě posunul na vyšší level

© skysports.com, fotbalportal.cz - Romelu Lukaku a Ronald Koeman

Dnes 10:11 - Udrží jej Everton? Vrátí se do Chelsea, kde by mohl nahradit Diega Costu? Nebo zvolí úplně jinou cestu? Romelu Lukaku bude během letního přestupového období hodně v kurzu. Toffees belgického snajpra a aktuálně nejlepšího střelce Premier League chtějí samozřejmě udržet. Nyní na sebe mladý útočník prozradil, že to s ním trenéři nemají jednoduché. To v minulosti poznal i José Mourinho.

V této sezóně Premier League už Romelu Lukaku nastřílel 24 gólů. Byl očekávaně vyhlášen nejlepším hráčem Evertonu. Třiadvacetiletý Belgičan je v hledáčku několika velkoklubů. Mluví se o Manchesteru United, a hlavně o jeho případném návratu do Chelsea.

Sám Lukaku se k tomu nechtěl vyjadřovat. Ovšem na začátku letošního roku odmítl s Evertonem podepsat novou vylepšenou smlouvu. Ta stávající mu vyprší v roce 2019. Nyní v rozhovoru přiznal, že to s ním mají trenéři těžké. To zažil i José Mourinho. Teď jej vede Ronald Koeman, kterému je Lukaku velmi vděčný.

„Jsem velmi šťastný. Chtěl bych moc poděkovat mému manažerovi, že na mě tolik tlačí, i když to někdy se mnou není jednoduché. To on mě dostal na vyšší úroveň.“

„Jako mladý člověk se každý den zkrátka snažím učit se a dělat vše co nejlépe. Někdy jsou to vzestupy, někdy pády, ale vždy to dělám s tím nejlepším záměrem a úmyslem.“

„Chci pomáhat svým spoluhráčům k vítězství a snažím se, aby byla tato sezóna má nejlepší.“

Kam dál?

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz