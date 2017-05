Premier League - Chci zůstat v Manchesteru United i v příští sezóně, říká Wayne Rooney

© zimbio.com, fotbalportal.cz - Wayne Rooney

0 Líbilo se

Dnes 08:52 - Není to dávno, co byl jednou z hlavních postav Manchesteru United. I do této sezóny vstupoval jako kapitán Red Devils. Jenomže pod José Mourinhem Wayne Rooney nedostává tolik příležitostí. Navíc jej i v tomto ročníku trápí častá zranění. Znovu se spekuluje o jeho odchodu, ale sám anglický reprezentant nyní prohlásil, že chce na Old Trafford setrvat i v příští sezóně.

Jednatřicetiletý Wayne Rooney nastoupil v této sezóně v základní sestavě Manchesteru United celkem dvaadvacetkrát. Jsou v tom zahrnuty zápasy ve všech soutěžích. Jeho agent letos v lednu odletěl do Číny, kde projednával nabídky zainteresovaných klubů.

Později Rooney prohlásil, že zůstává v Manchesteru, ale o svých dlouhodobých plánech nehovořil. Před odvetným semifinále v Evropské lize proti španělské Celtě Vigo anglický reprezentant mluvil o tom, že by velmi rád hrál pravidelněji, ale i tak chce v Manchesteru United zůstat i v příští sezóně.

„Jsem v tomto klubu už třináct let. Samozřejmě, že chci hrát fotbal. A když se mě zeptáte, jestli ho chci hrát tady, tak odpovím: ano samozřejmě.“

„Chci pomoci svému týmu. Fotbal se mění. Ve své kariéře narazíte na různé výzvy. Chtěl bych hrát více, ale snažím se týmu pomáhat, i když jsem mimo hřiště.“

„Samozřejmě, že chci hrát každé utkání. Musím se pokusit využít svou šanci, když ji dostanu a budu na hřišti.“

Wayne Rooney se pak vyjádřil i k tématu Ligy mistrů. Manchester United se do příštího ročníku milionářské soutěže může zřejmě dostat už jen přes triumf v Evropské lize.

„Je důležité, abychom se vrátili do Ligy mistrů. Tento klub tam patří. Přes Premier League to bude velmi těžké, nevypadá to reálně. Je tady semifinále Evropské ligy. Je to ta největší soutěž za poslední 2-3 roky, kterou můžeme vyhrát.“

Kam dál?

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz