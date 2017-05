Premier League - Plat Zlatana Ibrahimoviče je venku. Bere dvakrát víc než Paul Pogba

© fourfourtwo.com, fotbalportal.cz - Zlatan Ibrahimovič

Dnes 17:44 - Že Zlatan Ibrahimovič pobírá v Manchesteru United vysoký plat, netřeba pochybovat, až dosud ale nebylo známo, na kolik si bývalá hvězda Paris Saint-Germain na Old Trafford skutečně přijde. To zjistili až němečtí novináři, podle kterých si švédský útočník vydělá za jeden rok v Manchesteru United 19 milionů liber.

Čísla zveřejněná v knize s názvem Football Leaks: The Dirty Business of Football uvádí, že někdejší kanonýr Barcelony na Old Trafford pobírá měsíční plat ve výši 367 600 liber.



To je více než dvojnásobek 165 500 liber, které si v Manchesteru United vydělává nejdražší hráč světa Paul Pogba. Podobnou smlouvu si však Manchester United může dovolit, neboť podle nejnovějších čtvrtletních čísel oznámil zisk ve výši 37 milionů liber.



Ibrahimovičův příchod navíc nestál Manchester United ani libru, protože mu po konci loňské sezóny vypršela v Paris Saint-Germain smlouva a stěhovat se mohl jako volný hráč, na rozdíl od Paula Pogby, jehož přestup z Juventusu vyšel Rudé ďábly na rekordních 89 milionů liber.



Švédský veterán, jenž se v současnosti zotavuje po operaci zraněného kolena, nastřílel v letošní sezóně v dresu United 28 gólů, a přestože je mu už 35 let a zanedlouho mu na Old Trafford vyprší smlouva, jasně uvedl, že hodlá ve fotbale pokračovat.



Přestože Ibrahimovič patří mezi nejlépe placené fotbalisty světa, je jeho mzda značně nižší než 600 tisíc liber, které podle Forbesu vydělává jezdec Formule 1 Lewis Hamilton a hvězda NFL Cam Newton.





Vít Sedlák / SkySports.com, FotbalPortal.cz