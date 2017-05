Premier League - Manchester United je hlavním favoritem na získání Jamese Rodrígueze. Morata může jít do Chelsea, říká Guillem Balague

© sportskeeda.com, fotbalportal.cz - James a Morata

Dnes 15:37 - S velkou pravděpodobností nás čeká velmi bouřlivé letní přestupové období. Hned několik velkých jmen může změnit své působiště. Škatulata se budou zřejmě týkat i kabiny Realu Madrid. Guillem Balague, expert na španělský fotbal, uvádí, že největším favoritem na ulovení Jamese Rodrígueze je Manchester United. Do Premier League by dle jeho názoru mohl odejít i nespokojený Álvaro Morata.

Real Madrid má opravdu nebývale nabitý kádr. Je těžké se prosadit mezi jedenáct vyvolených. S tím je samozřejmě i spojena nespokojenost hráčů na lavičce. Nikdo nechce jen vysedávat. Každý chce hrát. S velkou pravděpodobností se tak celá řada hráčů Bílého baletu bude rozhodovat o své nejbližší budoucnosti.

Co na to říká Guillem Balague, expert na španělský fotbal? Kdo a kam by dle jeho názoru mohl odejít?

„Situaci v Realu Madrid vidím jako naprosto jedinečnou. Hráči, kteří tvoří pomyslné „B mužstvo“, jako jsou Isco, Álvaro Morata, James Rodríguez, Lucas Vasquez a Marco Asensio, by mohli být v jakémkoliv týmu z první čtyřky španělské ligy. Ale tohle Real Madrid nemá v plánu, a to je jedna z věcí, které jsou na fotbale vzrušující.“

„Neplánovali mít v týmu tak silnou lavičku, ale stalo se to. Problémem je to, že to takto nemůže trvat dlouho. Jamese chce celá řada evropských klubů. Pro mě je největším favoritem Manchester United. Jeho agentem je Jorge Mendes, který má velmi blízko k Josému Mourinhovi. James je takovým typem hráče, který by raději než do týmu, který má stále jistý titul, zamířil do týmu, kterému může pomoci směrem nahoru. Manchester United by mohl být ideálním celkem.“

„United budou chtít v příští sezóně všechno vyhrát. Ovšem to, že se chcete zapojit do boje, neznamená, že jej také vyhrajete.“

„Morata sleduje situaci v Chelsea. Mohlo by dojít na volbu mezi ním a Romeluem Lukakuem. Romelu Lukaku je preferencí klubu, Álvaro Morata pak preferencí Antonia Conteho. Myslím si, že Morata by Chelsea vyhovoval mnohem lépe. Jeho pohyb, znalost trenéra a inteligence by Chelsea hodně pomohly.“

Michal Čermák