Premier League - Umístění v TOP4 už je pro nás nemožné, přiznává José Mourinho

Co mu taky jiného zbývá, než to přijmout. S tímto týmem minimálně v TOP4 být měl, bez jakéhokoliv vymlouvání. Snad je Ajax ve finále potrápí a bude slavit celkový triumf v EL a tím pádem postup do LM, ať si to ten slavný Special One příští sezónu v EL zopakuje!