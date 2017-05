Premier League - Čech: Kdybychom neporazili United, šance na LM by byla minimální

© Pulse.ng - Petr Čech

Dnes 08:33 - Brankáře Petra Čecha potěšilo, že fotbalisté Arsenalu zvládli nedělní šlágr anglické ligy s Manchesterem United, výhrou 2:0 ideálně odpověděli na předchozí porážku 0:2 s londýnským rivalem Tottenhamem a zůstali ve hře o Ligu mistrů.

"V naší situaci nic jiného než vítězství nepřicházelo v úvahu. Kdybychom to nezvládli, tak by šance, že se dostaneme na příčky zaručující Ligu mistrů, byla minimální. Můžeme být spokojeni," uvedl Čech pro svůj web. "Vyhráli jsme, navíc po velmi dobrém výkonu. Dokázali jsme tím nejlepším způsobem odpovědět na ten nepovedený zápas na Tottenhamu," doplnil čtyřiatřicetiletý gólman.

O vítězství rozhodli domácí mezi 54. a 57. minutou po "slepených" gólech Granita Xhaky a Dannyho Welbecka. "První padl po dalekonosné střele s tečí, která zapadla krásně pod břevno. Gólman neměl šanci. Bylo vidět, že ten gól s nimi trochu zacloumal. Hned dvě minuty nato jsme dobrým presinkem získali míč, do vápna šel krásný centr a Welbeck ho zužitkoval. Stejně jako se během pár minut rozhodl náš minulý zápas na Tottenhamu, podobné to bylo i teď. Naštěstí v náš prospěch," řekl Čech.

V úvodním poločase ve slibných šancích vychytal Anthonyho Martiala a Waynea Rooneyho. "Oba ty zákroky byly důležité. Bylo to za stavu 0:0, a kdyby se soupeř dostal do vedení, byla by to voda na jejich mlýn. Jsem rád, že jsme ty góly nakonec dali my a získali moc důležité tři body," konstatoval bývalý reprezentant.

Arsenal stále drží naději na umístění v první čtyřce. Momentálně z šestého místa tabulky ztrácí šest bodů na čtvrtý Manchester City, který má zápas k dobru, a sedm bodů na Liverpool. Ten má o dvě odehraná utkání více. "Kanonýry" do konce sezony čekají čtyři ligové duely.

"Pro nás se nic nemění. Musíme zkusit všechno vyhrát a doufat, že někdo před námi ztratí. Jinak nemáme šanci. Už ve středu nás čeká dohrávka na Southamptonu, pak hrajeme v sobotu ve Stoke. Nebude to vůbec nic lehkého, protože vloni jsme v Southamptonu prohráli a ve Stoke remizovali," připomněl Čech.

"V top klubech člověk hraje pod tlakem skoro pořád. Záleží na každém, jak se s tím vypořádá. My nemáme možnost nad tím moc přemýšlet. Zápasy jdou v rychlém sledu a musíme se na každý co nejlíp připravit. Premier League je hrozně vyrovnaná, žádný zápas není předem rozhodnutý. Každý může porazit každého," dodal bývalý brankář Sparty, Rennes nebo Chelsea.

