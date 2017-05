Premier League - José Mourinho: Poprvé jsem viděl fanoušky Arsenalu se usmívat. Zaslouží si to

© zimbio.com, fotbalportal.cz - José Mourinho

Dnes 09:42 - Manchester United včera prohrál důležitý souboj v bitvě o TOP4. Na Emirates Stadium totiž padl 2:0. To mu značně komplikuje cestu k umístění v nejlepší čtyřce anglické Premier League. Arséne Wenger vůbec poprvé v ligovém zápase překonal Josého Mourinha. Portugalský kouč po zápase prohlásil, že si fanoušci Gunners zaslouží alespoň nějakou radost.

Po dvanácti neúspěšných pokusech Arséne Wenger konečně na Josého Mourinha v Premier League vyzrál, když Arsenal včera vpodvečer porazil Manchester United 2:0. José Mourinho udělal v sestavě Red Devils hned osm změn od úvodního semifinále Evropské ligy na půdě Celty Vigo. Co po utkání s Kanonýry prohlásil?

„Konečně opouštím tento stadion a vidím na tvářích domácích fanoušků radost. Je to poprvé, co je vidím usmívat se. Viděl jsem, jak si to užívají. Zaslouží si to, protože jsou úžasným klubem a skvělí fanoušci si tu radost zaslouží.“

„Je to poprvé, co jsem opustil Highbury nebo Emirates Stadium a oni jsou šťastní. Odjížděl jsem z Highbury, plakali. Odjížděl jsem z Emirates, plakali. Teď konečně zpívali, mávali šálami...je to hezké, upřímně. Je to velký klub.“

„Myslíte si, že se mi líbí skutečnost, že velký klub, jakým je Arsenal, nezískává trofeje? Upřímně ne, ale dnes jsem se snažil vyhrát.“

José Mourinho také hovořil o Arsénu Wengerovi.

„Arséne Wenger není malý manažer, je velkým manažerem. Takže takové série, kdy mě nedokázal tak dlouho porazit, není normální. Obvykle je to prohra, remíza, výhra...ale opravdu se o to nestarám.“

„Dnes jsme spolu neměli problém. Před zápasem jsme si potřásli rukou, po utkání také. Během zápasu se mi jen nelíbilo, že stále vyvíjel tlak na čtvrtého rozhodčího.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz