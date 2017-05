Premier League - Letos ještě ne, ale v příštím roce může Conte opustit Chelsea, domnívá se Matt Law

© skysports.com, fotbalportal.cz - Antonio Conte má v Chelsea smlouvu do roku 2019

Dnes 09:24 - V nedělním studiu Sky Sports prohlásil Matt Law, fotbalový novinář Daily Telegraph, že Antonio Conte by nemusel dodržet tříletou smlouvu s londýnskou Chelsea. Podle něj je sice nepravděpodobné, že by odešel už letos v létě, ale za rok už je tato možnost daleko vyšší. Opravdu italský kouč na Stamford Bridge nevydrží déle?

Sedmačtyřicetiletý Antonio Conte je ve své premiérové sezóně v Anglii blízko doublu. Chelsea vyhraje titul, pokud dnes zdolá Middlesbrough a v příštím kole přemůže West Bromwich Albion. Čeká ji také finále FA Cupu proti Arsenalu.

Nicméně, i přesto velký úspěch by bylo překvapením, kdyby Antonio Conte, který je spojován s přesunem do rodné Itálie, především s Interem Milán, byl další čtyři roky zodpovědný za Blues, myslí si Matt Law.

„Inter Milán o něj má velmi vážný zájem. Pokud by chtěl Conte odejít do Interu, mohl by to udělat a pravděpodobně by dostal zaplaceno více než v Chelsea.“

„Jeho rodina se za ním do Londýna ještě nepřestěhovala. Byla tady na Vánoce, ale jeho dcera nebo manželka studovaly, takže se tady ještě jeho rodina neusadila. Nemyslím si, že by to tady vypadalo na čtyřletý pětiletý projekt.“

„To v Chelsea nebude. Byl bych ale překvapen, kdyby odešel už letos, když dostal tým do Ligy mistrů. Bude chtít udělat úspěch i tam. Myslím si ale, že v příštím roce by k tomu mohlo dojít. V Chelsea se střídají manažeři. Tak to tam zkrátka funguje.“

„Chelsea je za tyto změny často kritizována, ale i tak stále vyhrává dostatečný počet trofejí.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz