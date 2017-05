Premier League - Wenger poprvé v Premier League vyzrál na Mourinha, Liverpool po neproměněné penaltě pouze remizoval se Southamptonem

A to je přesně ono, na stránkách Arsenalu se slaví jako by tým vyhrál titul, Wenger je nejlepší manažer a Ramsey nejlepší hráč a blablabla a to je důvod proč Arsenal nemá na TOP týmy. Fanoušci nejsou vůbec nároční, jsou tak moc zvyklý na zoufalou hru Arsenalu že tečou když hráč solidně vystřelí na bránu. Nikdo si z nich neuvědomuje že se ale Arsenal řídí tímhle tempem na úroveň středu tabulky.. povede se jim jeden zápas a vše špatné je zapomenuto a takhle to jede dokola už x let v kuse ...