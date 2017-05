Premier League - Liverpool nedal penaltu a se Southamptonem bezgólově remizoval

© fotbalportal.cz - Jürgen Klopp

Dnes 16:53 - Liverpool - tým dvojí tváře. Silné soupeře Reds válcují svojí dynamickou hrou, proti slabším však příliš často ztrácejí. To se projevilo i v zápase se Southamptonem, ve kterém Liverpool neskóroval ani z penalty.

Liverpool FC - Southampton FC - 0:0

Liverpool si jako již tradičně vytvořil herní převahu, jako již tradičně však nedokázal v roli favorita uspět. Liverpool měl v obou poločasech více než šedesátiprocentní převahu v držení míče. Přesto se nedá říci, že by byl brankář Fraser Forster pod drtivou palbou. Zakončení liverpoolských hráčů bylo nedůrazné a mířilo pouze do středu brány. Ještě hůř na tom byla ofenziva Southamptonu. Ta v prvním poločase nevystřelila ani jednou, ve druhé půli se hosté sice odhodlali ke čtyřem pokusům, ani jeden však nemířil na brankáře Mignoleta.

Vysvobozením mohla být pro Liverpool šedesátá šestá minuta. Emre Can vítězoslavnými gesty projevoval své nadšení poté, co se rozhodčí Robert Madley přeci jen rozhodl odpískat pokutový kop za faul na Origiho. Ten byl za dres stažen k zemi obráncem Stephensem. Nejen Canovi se úsměv z tváře vytratil, když Milnerovu penaltu směřující k levé tyči Fraser Forster vystihl a vychytal. Hru domácích oživil dvacet minut před koncem příchod Daniela Sturridge, který nahradil Divocka Origiho, ani on ale vítězný gól nevstřelil. Liverpool si tak desátou remízou v sezoně zkomplikoval sen o Lize mistrů.

Ondřej Pražák /