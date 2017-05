Premier League - Má být simulování v Premier League trestáno? Experti se ve svých názorech shodují

© skysports.com, fotbalportal.cz - Rashford byl jedním z hráčů, kteří získali penaltu simulováním

Dnes 15:08 - V podstatě celý fotbalový svět v současné době sužuje jeden velký nešvar. Je jím simulování, které je k vidění v takřka každém zápase. Hráči se snaží vyzrát na rozhodčího a svému týmu zajistit pokutový kop, standardní situaci, vyloučení protivníka...Někdy se jedná opravdu o tragikomické situace. Hráči to zkouší, protože za to nemohou být zpětně nijak potrestáni. To platí i pro anglickou Premier League. Je čas to změnit?

Během minulého kola byli z nasimulovaných pádů obviněni Marcus Rashford z Manchesteru United, Harry Kane z Tottenhamu a Leroy Sané z Manchesteru City. Ti všichni díky těmto událostem získali pro svůj tým výhodu pokutového kopu, a zásadně tím ovlivnili výsledek utkání.

Jeff Stelling a jeho hosté diskutovali o tomto problému v sobotním studiu na stanici SkySports. Problémem je, že ani v anglické Premier League není stanoveno žádné pravidlo, které by zaručovalo zpětné potrestání hráče, který simuloval. Na rozdíl od Skotska. Tam může být hráč zpětně za filmování potrestán stopkou na 2 zápasy, pokud se toto jeho konání prokáže.

Co k tomu řekli experti Paul Merson, Charlie Nicholas, Matt Le Tissier a Phil Thompson?

Paul Merson

„Je to smutné. Na každém stadionu je 100 kamer. Je to trapné. Říkám to už 5 let. Ať se v pondělí sejde čtveřice lidí a podívá se na všechny zápasy. Pak vynesou tresty. Na 3 utkání, na 4 utkání, na 5 utkání. Pro rozhodčí je to těžké, když 75 000 lidí na Old Trafford se dožaduje odpískání penalty.“

Charlie Nicholas

„Žádáme, aby byli tito lidé potrestáni. Takoví, co dělají věci, jako předvedl teď Leroy Sané. Pokud chcete sedět ve výborech a komisích, měli byste se pokusit potrestat hráče, kteří si dělají z lidí blázny. Udělit jim tresty na hodně zápasů. Simulování se v naší lize stává velkým problémem. Hráči se pak cítí, jakoby dostávali odměnu. Dělají to tak okatě a jsou za to odměněni. Potřebujeme to začít trestat. Ať se začne na stopce na tři utkání a pak se uvidí. Neměli bychom se bavit jen o Premier League. Měl by to být standard.“

Matt Le Tissier

„Všichni manažeři své hráče brání. Bez ohledu na to, zda je to trapné, nebo ne. Pokud začneme trestat hráče třeba třízápasovými zákazy, pak jsem si jistý, že manažeři svým hráčům řeknou, aby to přestali dělat. Skotové takto fungují už od roku 2011! Marcus Rashford moc dobře věděl, co dělá. Nebyla to penalta ani náhodou. Je mi opravdu trapné pak poslouchat v rozhovorech manažery, jak své hráče brání a podporují. Mourinho to mohl vidět, ví, že to bylo simulování. Je to šokující.“

Phil Thompson

„Máme tady simulování už mnoho let. Ale to, co teď vidíme...hráči jdou do souboje, útočník se dotkne obránce a spadne. Není to naopak, aby se obránce dotkl útočníka. Nechápu, jak ti hráči mohou tak rychle uvažovat, ale je to velmi špatné. Jsou z toho šťastní. Rashford je na začátku kariéry. Před tím jsme to u něj neviděli. Udělal to teď. Dívá se na to a říká si: Udělal jsem to opravdu dobře. Měl bych to zkusit znovu. Jeho spoluhráči mu říkají: Neboj se, jen děláš svou práci. Udělal penaltu a takřka vyhrál týmu zápas.“

