Premier League - Manchester City se přiblížil Lize mistrů, Swansea záchraně. Do sestupových sítí se zamotal Hull

Včera 15:27 - Po dvou remízách se týmu Pepa Guardioly podařilo naplno bodovat. Proti Crystalu Palace si hráči Citizens s chutí zastříleli - pět gólů vstřelilo pět různých střelců. Naopak svěřenci Sama Allardyce nebudou v závěrečných dvou kolech tak klidní, jak by sami chtěli. Od osmnácté Swansea, která má zápas k dobru je dělí šest bodů.

Manchester City - Crystal Palace 5:0

Góly: 2. Silva, 49. Kompany, 59. De Bruyne, 82. Sterling, 90+2. Otamendi

Manchester City: Caballero; Fernandinho, Kompany (C), Otamendi, Clichy; Touré, Sané (84. Navas), De Bruyne, Silva (68. Zabaleta), Sterling; Jesus (84. Iheanacho)

Crystal Palace: Hennessey; Ward, Kelly (76. Delaney), Schlupp, Van Aanholt; McArthur, Milivojević (67. Flamini), Puncheon (C); Zaha, Benteke, Townsend (57. Chung-yong)

Manchester City nemohl do zápasu vstoupit lépe. Už ve druhé minutě se Raheem Sterling po přihrávce Davida Silvy dostal k centru. U něj byl sice jako první hostující obránce Martin Kelly, po jeho nepovedené hlavičce se ale míč dostal znovu k Silvovi, který si naběhl do vápna a prudkou ranou k tyči otevřel skóre zápasu.

Španěl Silva byl i v dalších minutách na počátku všech nadějných šancí domácích. Hráči Crystalu Palace se do zakončení nedostávali. Zahovi nevycházely útočné výpady po levé straně, a i proto se Christian Benteke ve vápně dlouho nedočkal kloudného centru. To se změnilo ve třicáté šesté minutě, kdy se Belgičan dostal ke hlavičce po Townsendově centru. Bentekeho hlavička ale směřovala do středu brány, kde si s ní dokázal poradit gólman Caballero.

Gólový úvod Manchester zopakoval i na začátku druhé části zápasu. Obrana Crystalu Palace ve čtyřicáté deváté minutě nevěnovala pozornost Vincentu Komapanymu. Ten si po rohovém kopu odskočil od bránících hráčů a pohotovou střelou do horního rohu brány zvýšil vedení Citizens na 2:0.

V padesáté třetí minutě mohl definitivně rozhodnout Kevin De Bruyne, jeho střela z přímého kopu ale narazila na břevno hostující brány. O šest minut později už De Bruyneho nezastavilo nic. Po přihrávce od Gabriela Jesuse se Belgičan dostal k přízemní střele, na kterou si sice gólman Hennessey sáhl, třetí gól ale neodvrátil.

Crystalu Palace se nedařilo dotáhnout své akce do konce a i díky tomu Caballero udržel čisté konto. V osmdesáté druhé minutě se navíc prosadil i Raheem Sterling, který přesnou ranou k pravé tyči zvýšil na 4:0. Citizens pokračovali v dominantním výkonu až do závěru zápasu. Ve druhé minutě nastavení se po De Bruyneho standardní situaci prosadil Nicolas Otamendi, který tak pečetil výhru 5:0.

AFC Bournemouth - Stoke City 2:2

Góly: 62. Stanislas, 81. Shawcross (vl.) - 33. Mousset (vl.), 73. Diouf

Smírný zápas smolných střelců na obou stranách. První velkou příležitost zápasu měli ve dvaadvacáté minutě domácí. Ke střele z hranice vápna se dostal krajní obránce Adam Smith, jeho dělovka ale zamířila pouze do levé tyče Butlandovy brány. Skóre se poprvé měnilo ve třicáté druhé minutě. Po rohovém kopu zamířil hlavou do vlastní sítě útočník domácích Lys Mousset.

Další branka byla k vidění po změně stran. V šedesáté druhé minutě se na pravé straně rozběhl domácí Adam Smith, jehož prudký centr usměrnil za záda Jacka Butlanda Junior Stanislas. Hráči Stoke si ale už po jedenácti minutách vzali své vedení zpět. Obrana Bournemouthu nedokázala v sedmdesáté třetí minutě odvrátit míč od své brány. K míči se tak dostal útočník Mame Diouf, který propálil domácího brankáře a vrátil Stoke vedení. Nakonec se dělily nejen body, ale i vlastní góly na obou stranách. Po centru aktivního Smithe se v osmdesáté první minutě odrážel míč od několika hráčů, až nakonec skončil odrazem od těla obránce Shawcrosse v síti.

Leicester City - Watford FC 3:0

Góly: 38. N´Didi, 57. Mahrez, 90+3. Albrighton

Leicester City zažívá ligovou renesanci, díky které dohraje sezonu v klidném středu tabulky. Proti Watfordu, který v zápase neskóroval, se Lišky prosadily hned třikrát. Poprvé mohli domácí skórovat v osmnácté minutě. Standardní situace secvičená v podání Mahreze a Vardyho ale skončila pouze na tyči Gomesovy brány.

Skóre se pohnulo v osmatřicáté minutě. Obrana Watfordu nedůrazně odvracela balon po rohovém kopu, a dala tak možnost N’Didimu, aby posla Leicester do vedení. V padesáté sedmé minutě už domácí vedli o dvě branky. Zaváhání defenzivy Watfordu tentokrát využil Riyad Mahrez, který z úhlu překonal gólmana Gomese. Do třetice chybovala hostující obrana ve třetí minutě nastavení, kdy se všichni Sršni slétli k Vardymu postupujícímu s míčem. Ten tak mohl přihrát nabíhajícímu Albrightonovi, který měl na pravé straně dostatek času i prostoru, aby završil skóre zápasu 3:0.

Hull City - Sunderland AFC 0:2

Góly: 69. Jones, 90+2. Defoe

Sunderland, loučící se s Premier League, zvítězil na hřišti Hullu, kterému se záchrana v Premier League značně zkomplikovala. Hull měl sice v obou poločasech územní i střeleckou převahu, góly však dávali pouze hosté. V jednapadesáté minutě zradilo domácího záložníka Alfreda N’Diayeho zpracování, načež minul prázdnou bránu. V šedesáté deváté minutě obrana Hullu neuhlídala při rohovému kopu Billyho Jonese. Ten se položil do hlavičkového zakončení a poslal Sunderland do vedení. Své vítězství hosté potvrdili v nastaveném čase, kdy z bezprostřední blízkosti dostal míč za Jakupoviče nestárnoucí Jermain Defoe.

Burnley FC - West Bromwich Albion 2:2

Góly: 56. a 86. Vokes - 66. Rondón, 78. Dawson

Ohlížející se Burnley vykřesalo ze zápasu s West Bromem alespoň bod. Gólové situace byly v zápase k vidění až ve druhé půli. Jako první se prosadili hráči Burnley. V padesáté šesté minutě se domácí Ashley Barnes, vrátil po souboji v pokutovém území rychle na nohy, aby přesně odcentroval na Sama Vokese, který z malého vápna dostal míč za záda gólmana Fostera. O deset minut později se na druhé straně se štěstím dostal tečovaný centr k Salomónovi Rondonóvi, který si počínal podobně jako jeho ofenzivní protějšek a srovnal na 1:1. V sedmdesáté osmé minutě strhl West Brom vedení na svoji stranu, když se po rohovém kopu prosadil hlavičkující Craig Dawson. Body se ale nakonec dělily. Brankář West Bromu Ben Foster neodhadl v osmdesáté šesté minutě výběh proti centrovanému balonu. Hostujícho brankáře předskočil Vokes, který druhým gólem v zápase stanovil výsledek 2:2.

Swansea City - Everton FC 1:0

Góly: 29. Llorente

Swansea oživila naděje na záchranu, na výhru nad Evertonem jí stačil jediný gól. Everton měl v obou poločasech uzemní převahu, v obou poločasech ale vystřelil pouze jednou mezi tři tyče. Labutě se do vedení dostaly ve dvacáté deváté minutě. Jordan Ayew poslal centrovaný balon do malého vápna Evertonu. V tomto prostoru předčil jak brankáře Stekelenburga, tak obránce Jagielku hlavičkující Fernando Llorente, který poslal Swansea do vedení. O chvíli později mohly Labutě své vedení zdvojnásobit. Míč propadl k Alfie Mawsonovi, jeho gólovou střelu ale na rohový kop srazil dvacetiletý Mason Holgate.

Po změně stran se znovu činili převážně domácí. Radost Jordanu Ayewovi ale překazila pravá tyč Stekelenburgovy brány. Swansea hrozila z rohových kopů. Po jednom z nich nechala obrana Evertonu úplně volného Llorenteho, který se pověsil do vzduchu, Stekelenburg ale podruhé neinkasoval. Na holandském brankáři o pár minut později ztroskotal i Leroy Fer, který gólově nezužitkoval Carrollův centr. Everton rozvlnil síť deset minut před koncem, Lukakuova střela ale mířila pouze do boční sítě Fabianského brány. Swansea tak zvítězila nad Evertonem těsně 1:0.

