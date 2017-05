Premier League - Zápasy poslední naděje. Odstřelí Manchester United Arsenalu definitivně TOP4? Pošle Chelsea M´Boro o soutěž níž?

© sbnews.co.za, fotbalportal.cz - Gunners vs. United

Dnes 13:46 - Šestatřicáté kolo Premier League je roztaženo do čtyř dní. Startuje už v pátek londýnským derby mezi Hammers a Spurs. Vrchol přijde v neděli, kdy Arsenal hostí Manchester United a má poslední šanci, jak se ještě pokusit zabojovat o účast v TOP4. V případě prohry naděje končí. V pondělí pak Chelsea přivítá M´Boro a může jej poslat do druhé ligy.

Arsenal - Manchester United

Neděle 7. května, 17.00, Emirates Stadium

Na nedělní podvečer je nachystáno galapředstavení mezi týmy Gunners a Red Devils. V prvním vzájemném ligovém utkání v této sezóně došlo na Old Trafford na remízu 1:1, když v 89. minutě zachraňoval hosty Olivier Giroud. Z posledních deseti vzájemných duelů vyhráli Kanonýři pouze dvakrát, zato Rudí ďáblové zaznamenali 5 vítězství. Stále platí, že Arséne Wenger ještě v Premier League nikdy Josého Mourinha neporazil. Dočká se sladkého okamžiku právě první květnovou neděli?

Oba kluby jdou do bitvy z pozic, které jsou mimo nejlepší čtyřku. Taková situace v této závěrečné části sezóny se naposledy udála přesně před 40 lety. V roce 1977 šly Arsenal a Manchester United do vzájemného střetnutí ze sedmé, resp. ze šesté pozice.

(zdroj: sofascore.com)

Arsenal je ve velkém ohrožení. Velmi reálně mu hrozí, že poprvé pod Arsénem Wengerem nedosáhne na TOP4. Na šestém místě už ztrácí na čtvrtý Manchester City 6 bodů. Má sice jeden zápas k dobru, ale do konce soutěže odehraje už jen 4 utkání. Pokud s United doma padne, na 99 % už na pozici zajišťující postup do Ligy mistrů nedosáhne. Ani remíza mu příliš nepomůže. Francouzský manažer si to moc dobře uvědomuje. Také ví, že jej čeká velmi silný soupeř. V kádru Gunners samozřejmě nevládne spokojenost. Mesut Özil po prohře s Tottenhamem rozkopl dveře, když byl požádán o podstoupení testu na drogy. Před utkáním Wenger prozradil, že do tréninku už se normálně zapojil stoper Mustafi. Naopak Xhaka nebude k dispozici. Lucas Pérez také bude ještě zřejmě potřebovat pár dní na to, aby byl stoprocentně fit.

Dojde na střet Wengera a Mourinha (zdroj: skysports.com)

Manchester United má stále dvě možné cesty do Ligy mistrů. Ve čtvrtek velmi dobře zvládl úvodní semifinále Evropské ligy, když na půdě španělské Celty Vigo zvítězil brankou Rashforda 0:1. Teď se musí přeorientovat na Premier League. V té je na páté příčce a schází mu pouhý bod na čtvrtý Manchester City. Potřebuje ovšem proti Gunners bodovat. Jestliže se mu podaří Emirates Stadium vyloupit, odrazí nápor Arsenalu ze šesté pozice a hodně si pomůže do závěrečných ligových bitev. José Mourinho bude jistě opět naříkat na náročný program. Je pravdou, že v posledních týdnech jej mají Red Devils opravdu nahuštěný. Nepřidává tomu ani marodka. Hrát jistě nebudou Ibrahimovič, Fosu-Mensah, Rojo, Shaw a s velkou pravděpodobností ani Young, který se zranil v duelu proti Celtě. Drobný otazník visí i nad startem Rashforda - jediného typického útočníka, kterého má aktuálně portugalský kormidelník k dispozici. Nenastoupí suspendovaný Fellaini.

Absence:

Arsenal: Xhaka, Cazorla, Aldelaide (všichni zranění), Pérez (oba nejistý start)

Manchester United: Ibrahimovič, Fosu-Mensah, Rojo, Shaw (všichni zranění), Young, Rashford (oba nejistý start), Fellaini (suspendován)

Pravděpodobné sestavy:

Arsenal: Čech - Bellerín, Koscielny, Mustafi, Monreal - Ramsey, Coquelin - Sánchez, Özil, Walcott - Giroud

Manchester United: de Gea - Valencia, Bailly, Smalling, Darmian - Herrera, Carrick - Mchitarjan, Pogba, Lingard - Rashford

Tip FotbalPortal.cz: 1:1

Chelsea - Middlesbrough

Pondělí 8. Května, 21.00, Stamford Bridge

V pondělní dohrávce se na domácím stadionu představí Blues, kteří přivítají Smoggies. Na podzim se hrálo na půdě M´Boro 0:1, když rozhodl Diego Costa. Chelsea vyhrála posledních sedm vzájemných soubojů, a dokonce v nich ani jednou neinkasovala. Bude tato skvělá série pokračovat? Nebo hosté ukončí střeleckou nemohoucnost proti defenzivě londýnského celku?

Chelsea si na vedoucí pozici stále udržuje čtyřbodový náskok na Tottenham. V minulém kole zvládla duel na Evertonu s velkým přehledem, když brala tři body za výhru 0:3. I díky tomuto výsledku má nejlepší ofenzivu z celé soutěže. Nastřílela už 72 gólů, což se zatím žádnému jinému mužstvu v této sezóně nepovedlo. O korunu střelců hraje Diego Costa, kterému ovšem schází 5 tref na Romelua Lukakua. Velmi dobře si vede Eden Hazard, který po takřka ročním spánku zažívá v této sezóně obrození a má na kontě už 15 přesných zásahů. Své finesy bude jistě předvádět i v pondělí. Antonio Conte po svých hráčích chce, aby vydrželi být soustředění až do konce sezóny. Moc dobře si uvědomuje, že se ještě může stát cokoliv. Stále je ve hře 12 bodů. I když Chelsea nemá papírově příliš těžký los, poslední krůčky bývají nejsložitější. Kádr Blues je opět kompletní. Drobné problémy má jen David Luiz, který by ale měl být připraven do hry.

Middlesbrough se potápí a už v neděli se může definitivně potopit do druhé nejvyšší soutěže. Na předposlední příčce totiž aktuálně ztrácí na záchranu 6 bodů. Pokud Hull v sobotu bude s posledním Sunderlandem, jistým sestupujícím, bodovat a zároveň Boro prohraje na Stamford Bridge, bude se tým kouče Agnewa hned po roce poroučet zpět o patro níž. I tak je ovšem případná záchrana hodně vzdálená. Hostům nezbývá, než bojovat a věřit v zázrak. Middlesbrough je remízovým králem. V této sezóně si nerozhodný výsledek připsalo už třináctkrát. Naposledy obralo o body Manchester City. Nejlepším střelcem týmu je devítigólový Alvaro Negrado. Potrápí defenzivu Blues? Nebo bude jen smutně přihlížet tomu, jak se jeho mužstvo řítí do sestupové propasti?

Absence:

Chelsea: Luiz (nejistý start)

Middlesbrough: Ayala, Leadbitter, Valdés (všichni nejistý start)

Pravděpodobné sestavy:

Chelsea: Courtois - Azpilicueta, Luiz, Cahill - Moses, Kanté, Matič, Alonso - Pedro, Costa, Hazard

Middlesbrough: Guzan - Fábio, Chambers, Gibson, Friend - de Roon, Clayton, Forshaw - Stuani, Negredo, Downing

Tip FotbalPortal.cz: 3:0

Kompletní program 36. Kola Premier League:

Pátek 5. května

21.00 West Ham - Tottenham

Sobota 6. května

13.30 Manchester City - Crystal Palace

16.00 Bournemouth - Stoke

16.00 Burnley - West Bromwich

16.00 Hull - Sunderland

16.00 Leicester - Watford

18.30 Swansea - Everton

Neděle 7. května

14.30 Liverpool - Southampton

17.00 Arsenal - Manchester United

Pondělí 8. Května

21.00 Chelsea - Middlesbrough

Seznam zápasů, které vysílá Nová DIGI TV:

