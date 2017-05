Premier League - Pokud se De Gea rozhodne, bude Manchester United v otázce jeho přestupu bezmocný, tvrdí Michael Owen

© fotbalportal.cz - David De Gea

0 Líbilo se

Dnes 12:18 - Manchester United chystá na letní přestupové období další mohutné posilování. Nové tváře by na Old Trafford měly posílit všechny řady od obrany po útok. Je však možné, že Manchester nakonec bude muset hledat i nového gólmana. Spekulace o přestupu Davida De Gey do Realu Madrid sílí.

Vedle snah o oživení ofenzivy prostřednictvím Antoine Griezmanna nebo Bernarda Silvy a o zpevnění defenzivy osobou Victor Lindelofa, by Manchesteru mohly přibýt starosti s hledáním nové brankářské jedničky.

Nebýt selhání faxu, mohl David De Gea již dva roky hájit bránu madridského Realu. V posledních týdnech se zdá, že šestadvacetiletý brankář dres Bílého baletu přece jen oblékne. Zájem Realu Madrid o španělského brankáře neustal. Naopak sílí do takové míry, že je Real ochoten zaplatit rekordní částku, která kdy byla za brankáře vyplacena.

V roce 2001 odcházel Gianluigi Buffon z Parmy do Juventusu Turín za 31 milionů liber. Přestupová částka za Davida De Geu by mohla být mnohem vyšší. Prakticky dvojnásobná. Real Madrid je totiž ochoten zaplatit za dvojnásobného mistra Evropy do jednadvaceti let 60 milionů liber.

Na adresu De Geovy budoucnosti se vyjádřil někdejší útočník Manchesteru United i Realu Madrid, Michael Owen, podle kterého by byl Manchester v otázce De Geova přestupu bezmocný.

„David De Gea odvádí v Manchesteru United výbornou práci, ale myslím si, že v určitém bodu kariéry se bude chtít vrátit do rodného Španělska a bude chtít hrát za jeden ze světových týmů. Nemůžete španělské nebo jihoamerické hráče vinit z rozhodnutí odcházet do Španělska. Je to v jejich krvi,“ vysvětlil Owen.

„Podívejte se na Suáreze. V Liverpoolu si vedl extrémně dobře, ale jakmile se ozvala španělská Barcelona, neváhal a šel,“ doplnil bývalý anglický útočník.

Některé spekulace hovoří i o tom, že součástí případné kompenzace za De Geu by mimo financí mohl být i některý hráč Realu Madrid. Zmínění byli Toni Kroos nebo James Rodríguez.

Ondřej Pražák / sportbible.com