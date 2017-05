Premier League - Konec „války“? Arséne Wenger: Jsem otevřen míru s Mourinhem

© huffingtonpost.co.uk, fotbalportal.cz - Wenger je otevřen smíru s Mourinhem

Dnes 13:48 - V neděli na sebe narazí Arsenal a Manchester United. Tento souboj bude samozřejmě sledován z mnoha důvodů. Jedním z nich je i věčný svár mezi Arsénem Wengerem a José Mourinhem. Mezi oběma těmito manažerskými velikány došlo k mnoha slovním přestřelkám a došlo i na strkanice. Nyní francouzský kouč uvedl, že je připraven uzavřít s Mourinhem mír.

Arséne Wenger stále čeká na svou první ligovou výhru nad týmem, který vede José Mourinho. Měl už spoustu příležitostí, ale na portugalského trenéra zatím vyzrát nedokázal. Mimo to se mezi Wengerem a Mourinhem nespočetněkrát rozhořela válka slov. V roce 2014, kdy Special One vedl Chelsea, dokonce došlo během vzájemného souboje na strkanici v prostoru střídaček.

Vyhrocený vztah měl Arséne Wenger i s Alexem Fergusonem, ale postupně se hrany otupovaly a dnes jsou přátelé. Francouzský lodivod Gunners je připraven na smír i s José Mourinhem.

„Chováme k sobě respekt,“ prohlásil Wenger o vztahu s Mourinhem.

„Nechci vytvářet nějaké aféry a spory s jakoukoliv osobou. Je důležité, abych se soustředil pouze na svůj tým.“

„Jsem jako vždy ve svém životě otevřen všemu, otevřen míru. Ovšem to, co je důležité, když jste soupeři, je to, že do toho dáte všechno, abyste vyhráli zápas.“

Manažer Arsenalu se stále nerozhodl, zda v klubu setrvá i po skončení sezóny.

„Může to být lepší, až jednoho dne odejdu.“

„Když jste v jednom klubu jako já nebo Fergie, pak hráče berete jako své děti. Chcete, aby byli šťastní, i když už v klubu nejste.“

„Nejsem v pozici, abych soudil, co se stalo v United. Jsem si ale jistý, že se vrátí a budou znovu bojovat o titul. Teď jsou ve fázi přestavby.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz