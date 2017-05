Premier League - Jak se Liverpool okleppal pod Kloppem

© sportsmole.co.uk - Jürgen Klopp

0 Líbilo se

Dnes 08:03 - Po prohraném závodu o titul v sezoně 13/14 a následném odchodu Luise Suáreze, jednoho z nejlepších útočníků tehdejší Premier League, fanouškům Liverpoolu mnoho radosti nezůstalo. Nadějnému manažerovi Brendanu Rodgersovi se bez Suáreze začínala manažerská kariéra v Liverpoolu rozplývat. Nakonec byl Rodgers, nynější manažer glasgowského Celticu, vyhozen a nahrazen Jürgenem Kloppem. Emotivním manažerem, který si s Borusií Dortmund podmanil německou ligu, od kterého se totéž čeká v Liverpoolu.

Jürgen Klopp nahradil Brendana Rodgerse na manažerské pozici 8. října 2015 poté, co Liverpool vyhrál pouhá tři z úvodních osmi ligových utkání a krčil se na desátém místě Premier League. Německý manažer měl za sebou osmileté angažmá v Borussii Dortmund, se kterou se stal dvakrát německým mistrem, jednou opanoval německý pohár a v roce 2013 se probojoval do finále Ligy mistrů. Úspěchy zaznamenaly přední evropské velkokluby, se kterými byl Klopp spojován. Po několika měsících trenérské nezaměstnanosti se zaklepal na Kloppovy dveře Liverpool a rodák ze Stuttgartu řekl ano.

V první sezoně Kloppův Liverpool obsadil osmé místo Premier League. V posledních ligových kolech dopřával Jürgen Klopp prostor mladým hráčům Liverpoolu, což se podepsalo i na konečném umístění. Většinu sil Liverpool koncentroval na finále Ligového poháru, ve kterém ale nakonec podlehl Manchesteru City, a vrcholu celé sezony - finále Evropské ligy. Ani zde ale Liverpool neuspěl, a to i přesto, že v poločase vedl o jednu branku. Ve druhé půli ale Sevilla třemi góly zápas otočila a třetím vítězstvím v řadě zkompletovala zlatý hattrick.

Pondělní večer byl pro Kloppovu družinu úspěšný. Liverpool zvítězil na půdě Watfordu, kde v loňské sezoně prohrál 3:0, a zůstává na třetím místě. I díky zaváhání konkurentů tak Liverpool může reálně pomýšlet na účast v Lize mistrů. Oproti loňské sezoně sbírá Liverpool pod Kloppem více bodů. Jestliže loni Reds získali v průměru 1,57 bodu na zápas, letos je to 1,97 bodu na zápas. Zlepšení o čtyři desetiny, které může překlenout propast mezi osmým a třetím místem, mezi sezonou bez evropských pohárů a účastí v Lize mistrů.

Liverpool má ohromující bilanci s předními týmy Premier League. V loňské sezoně odešel Liverpool ze vzájemných zápasů šesti nejlepších týmů pouze s jedinou porážkou, kterou utrpěl od Manchesteru United. Letos jsou Reds ještě dominantnější a jako jediní jsou v zápasech s konkurenty o Ligu mistrů neporaženi. Na skvělé výkony proti předním týmům ligy však Liverpoolští často nedokáží navázat v zápasech, které by měly být povinným vítězstvím. Po výhře 4:3 nad Arsenalem tak přijde prohra 2:0 s Burnley, tři dny po jednogólovém vítězství nad Manchesterem City uhraje Liverpool pouze remízu s dnes již sestupujícím Sunderlandem. I v tomto ohledu je sice Liverpool o něco lepší než loni, v cestě za úspěchy však bude potřeba větší konzistence.

Letošní sezona je pro Kloppa prvním kompletním ročníkem, kdy pracuje s týmem už během letní přestávky a má k dispozici dvě přestupová okna. Přestože některé letní posily nenašly stabilní místo v sestavě - místo německého brankáře Lorise Kariuse je obnovenou jedničkou Liverpoolu Simon Mignolet - Kloppovi během se sezony vykrystalizovala ideální jedenáctka.

Radost německému manažerovi může dělat ofenziva, kterou během léta doplnil o Sadia Maného ze Southamptonu. Jeho přínos pro hru Liverpoolu se ukázal zejména v lednu, kdy se Mané účastnil afrického mistrovství, a Liverpool během jeho absence utrpěl sérii porážek. Přesto je útok Liverpoolu spolu s Tottenhamem druhý nejproduktivnější v lize.

Vedle Kariuse Klopp posílil svůj tým i o další tváře z jemu dobře známé Bundesligy. Do obrany přišel zadarmo Joël Matip, rozšíření kádru měl představovat Estonec Ragnar Klavan z Augsburgu. Kvůli častým zraněním si nakonec Klavan zahrál dosyta. Právě obrana je ale největším otazníkem současného Liverpoolu.

Přestože Liverpool před několika dny podepsal dlouhodobý kontrakt s chorvatským obráncem Dejanem Lovrenem, snaha o další posílení obrany by neměla ustat. Slabinou Liverpoolu jsou standardní situace, ze kterých Reds inkasovali dvanáctkrát, což je oproti minulé sezoně jen drobné zlepšení - loni dostal Liverpool ze standardek třináct branek. Krůčky vpřed Liverpool činí v průměru obdržených gólů - letos inkasují v průměru 1,24 gólu na zápas, loni to bylo 1,33 gólu na zápas.

Při jmenování do funkce manažera Liverpoolu Klopp vyhlásil, že do čtyř let chce s Liverpoolem vyhrát titul. Případná letošní kvalifikace do Ligy mistrů by naznačila, že se Liverpool pod jeho vedením zlepšil. Jednorázový úspěch ale Kloppovi nepomůže. Nejprve musí z Liverpoolu učinit konzistentní tým, který nebude ztrácet body s Burnley a Sunderlandem.

Názory expertů:

Charlie Nicholas: „Na první pohled to není tak dramatický progres, ale když se podíváte na bodový rozdíl oproti minulé sezoně, zjistíte, že jsou na tom o nějakých dvanáct bodů lépe. To je velký skok vpřed.“

Matt Le Tissier: „Liverpool zaznamenal v této sezoně řadu zlepšení. Loni na druhou stranu hráli několik pohárových finále. To, že se letos nedostali do finále některého z anglických pohárů, může být pro fanoušky zklamáním. Ale myslím si, že kdybyste před sezonou nabídli fanouškům Liverpoolu současné postavení v tabulce, devadesát procent z nich by to vzalo. V závěru sezony ještě musí dokončit svoji práci a především si musí udržet místo zaručující Ligu mistrů. Pak mohou hovořit o zlepšení."

Ondřej Pražák / skysports.com