Premier League - Další spektakulární trefa V Premier League. Canův gól byl úžasný a velkolepý, popsal parádu Jürgen Klopp

Dnes 15:16 - Liverpool včera zdolal Watford na jeho hřišti 0:1. Jedinou branku vstřelil v nastavení prvního poločasu Emre Can. Nešlo o ledajaký přesný zásah. Německý záložník se do míče krásně položil a nůžkami z pozice uvnitř pokutového území překonal bezmocného Gomese. Na tuto trefu, kterou kouč Klopp označil za úžasnou, nedokázali Hornets odpovědět. Reds tak zůstávají na třetí příčce.

V boji o TOP4 si Liverpool nemůže připustit žádné zaváhání, a navíc mohl v tomto kole využít zaváhání Manchesteru City, Manchesteru United i Arsenalu. To se mu také povedlo, když v pondělní dohrávce 35. kola vyhrál na hřišti Watfordu 0:1.

Celé utkání rozhodla velkolepá trefa Emreho Cana, který nůžkami rozvlnil síť za gólmanem Gomesem. Jürgen Klopp byl po zápase spokojený a chválil nejlepšího hráče utkání, kterým se stal právě Can.

„Je zřejmé, že to bylo z naší strany opravdu dobré. Byl to pro nás nesmírně těžký zápas.“

„Začali jsme dobře a vytvořili jsme si hned dvě velké příležitosti. Pak jsme ovšem museli vystřídat Coutinha. Pro nás je to velmi důležitý hráč. Na lavičce jsme měli Adama Lallanu, který po čtyřtýdenní absenci trénoval zatím pouze dvakrát, takže to nebyla nejlepší zpráva na úvod duelu. Ale myslím, že jsme byli trpěliví.“

„Snažili jsme se vytvářet si šance. Gól, který jsme viděli, byl opravdu spektakulární. Canovy nůžky byly vskutku výjimečné a působivé. Bylo to skvělé.“

„Rád bych řekl, že jsem na to zvyklý, ale není to pravda, zejména u Emreho. Zaslouží si to, to je to, co mohu říct. Ve fotbale potřebujete tento typ štěstí.“

„Nebylo to pro nás snadné. Museli jsme odvést hodně tvrdou práci. Watford se v posledních měsících hodně zlepšil. Takže jsem moc rád za tento výsledek. Chlapci to zvládli moc dobře. Samozřejmě, že to vždy může být ještě lepší, ale pro dnešek jsem spokojen.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz, youtube.com