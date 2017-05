Premier League - První úspěch po dvaceti letech ještě neznamená revoluci, říká na adresu Tottenhamu Thierry Henry

© goal.com - Fotbalisté Tottenhamu Hotspur

Dnes 12:47 - Tottenham v neděli potvrdil roli favorita a v očekáváném derby s Arsenalem zvítězil 2:0. Zápas jako by byl pro Tottenham velkým mezníkem. Jednalo se o poslední derby na stadionu White Hart Lane, v příštím roce se odehraje ve Wembley a napřesrok již na úplně novém stadionu Spurs. Po více jak dvaceti letech je navíc jasné, že Tottenham neskončí v tabulce za Arsenalem. Začíná se severolondýnská karta obracet?

Thierry Henry, legendární útočník Arsenalu, si i přes nedělní prohru a nepovedenou sezonu nemyslí, že by mladý tým Tottenhamu měl Arsenal trvale předskočit. „Po dvaceti letech je to poprvé, co skončili před Arsenalem. To pořád není silný argument. Ano, snaží se, ale ještě je před nimi dost práce,“ řekl devětatřicetiletý Francouz pro Sky Sports.

Podle Henryho, který působil v Arsenalu v letech 1999 až 2007 a ve 254 zápasech nastřílel 174 gólů, je pro Tottenham důležitá nejen konzistence výsledků, ale především vyhrávání trofejí.

„Musí vyhrát ligu a pak ji musí vyhrát znovu. Je potřeba, aby získali nějaký pohár. Pak si můžeme říct, že začínají být velkoklubem, který bude pravidelně konkurovat těm nejlepším,“ řekl na adresu Tottenhamu Thierry Henry.

S bývalou hvězdou Arsenalu souhlasí i někdejší záložník Tottenhamu Jamie Redknapp. „Thierry má pravdu - Tottenham musí vyhrávat trofeje, aby potvrdil svoji kvalitu. Nemůžou vypadnout z Ligy mistrů už ve skupinách. Třeba výhra v FA Cupu by je povznesla na vyšší úroveň."

Ondřej Pražák / goal.com