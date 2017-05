Premier League - Který hráč Arsenalu by měl na to hrát za Tottenham? Pouze Sánchez, míní Stuart Pearce

© Metro - Alexis Sánchez

Dnes 10:24 - V letošní sezoně předvádí Tottenham ještě lepší fotbal než loni, což naposledy potvrdil v prestižním derby proti Arsenalu. Spurs předvedli kompaktní výkon, Arsenal se prakticky k ničemu nedostal a sám mohl být rád, že inkasoval pouze dvakrát. Stuart Pearce, bývalý anglický fotbalista a někdejší manažer britského týmu na Olympijských hrách v Londýně, řekl, že by měl problém upřednostnit ve své sestavě některého hráče Arsenalu na úkor fotbalisty Tottenhamu.

Harry Kane - v letošní sezoně Premier League 21 gólů a 6 asistencí. Dele Alli - 17 gólů a 5 asistencí. Son Heung-Min - 12 gólů a 4 asistence. Christian Eriksen - 8 gólů a 12 asistencí. Vedle druhého nejproduktivnějšího útoku (71 gólů) má Tottenham nejlepší obranu (22 gólů). Naproti tomu stojí Alexis Sánchez s 19 góly a 9 asistencemi, Theo Walcott (10+2), Olivier Giroud (9+3) a Mesut Özil (7+6). Arsenal navíc inkasoval o dvacet branek víc než právě Tottenham.

„Během posledních několika let udělal Tottenham spoustu práce, vybudoval strukturu mládežnických akademií, která funguje a přináší výsledky. Tottenhamu se podařilo vyrovnat rozdíly mezi ním a třemi nebo čtyřmi nejlepšími kluby Premier League. Arsenal naopak vypadá, jako by mu docházel dech. Jako by nedokázal držet krok s nejlepšími kluby v zemi, což eskalovalo v této sezoně,“ řekl Stuart Pearce.

Na otázku, který hráč Arsenalu by našel místo v současném kádru Tottenhamu Pearce dlouho hledal odpověď. „Projíždím si jména hráčů Arsenalu, ale nevím...možná Sánchez.“

S Pearcovou skepsí vůči Arsenalu souhlasil i Steve McClaren, nedávný manažer Newcastlu. „Hráči Arsenalu hrají hluboko pod svými možnostmi, jejich výkonost je nestálá. Řekli byste, že Mesut Özil je světoznámý hráč velké kvality, ale i on předvádí velmi nekonzistentní výkony. Ramsey by mohl být jedním z tahounů Arsenalu, ale sráží ho neustálá zranění. Tottenham zkrátka působí ve všech ohledech silněji,“ uzavřel své hodnocení McClaren.

Ondřej Pražák / skysports.com