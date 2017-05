Premier League - Arsenal měl proti Tottenhamu na hřišti příliš mnoho hráčů, kteří nebojují a nezaslouží si dres Gunners, říká Jamie Redknapp

© skysports.com, fotbalportal.cz - Zklamaní hráči Arsenalu po North London derby

0 Líbilo se

Dnes 14:11 - Tottenham ovládl North London derby a díky dvěma gólům porazil Arsenal 2:0. Rozdíl ve hře obou celků byl jasně patrný. Jamie Redknapp viděl největší odlišnost v tom, jak hráči Spurs a Gunners bojovali. Podle něj Kanonýrům schází hráči, kteří by hráli opravdu tvrdě a rvali se o každý míč. Někteří si dle jeho názoru dres klubu z Emirates Stadium ani nezaslouží.

Dva slepené góly na začátku druhého poločasu, o které se postarali Harry Kane a Dele Alli, přinesli Tottenhamu v derby s Arsenalem výhru 2:0. Mohou tak nadále nahánět Chelsea v boji o titul. To Arsenal ztratil drahocenné body a s jeho účastí v TOP4 to vypadá bledě.

Jamie Redknapp se pak pustil do pozápasového hodnocení. V čem viděl největší rozdíl?

„Chci zmínit Eriksena a porovnat ho na druhé straně s Mesutem Özilem. Jsou to velmi podobní hráči. Mohli byste o nich říct, že jsou to luxusní hráči. Jsou to takoví hráči, kteří dokáží otevřít soupeřovu obranu, a neočekávali byste od nich příliš mnoho tvrdé práce.“

„Ale když se podívám na Özila a Eriksena, tak mezi nimi byl výrazný rozdíl, pokud jde o herní nasazení a presink. Eriksen získal pro svůj tým spoustu míčů, ale také se zapojil do toho, aby pomohl rozevřít defenzivu Arsenalu.“

„Myslím si, že Eriksen byl fantastický. U Özila tomu tak nebylo. V takovýchto derby nemůžete mít v týmu tolik hráčů, kteří nebojují. Za doby Thierryho Henryho tomu tak nebylo. Neměli nikoho takového. V příští sezóně se to musí změnit.“

„Je tam teď příliš mnoho hráčů, kteří se v tom červenobílém dresu cítí pohodlně. Někteří si ho ani nezaslouží.“

„Není to dobré a není to jen o tom, že se hráči dost nesnaží. Pokud byste se zeptali Mauricia Pochettina, koho by si z týmu Arsenalu vybral, aby vylepšil svůj kádr, koho by zvolil? Pravděpodobně jen jednoho - Alexise Sáncheze. Kromě toho si myslím, že v současné době je Tottenham na jiné úrovni než Arsenal. Všichni hráči vědí, co mají dělat. Tvrdě pracují jako tým a mají kvalitu.“

Kam dál?

Více informací o Tottenham Hotspur naleznete zde.

Více informací o Arsenal FC naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz