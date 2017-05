Premier League - José Mourinho byl po ztrátě 2 bodů a dalších 2 obránců velmi „šťastný“ a „spokojený“

© zimbio.com, fotbalportal.cz - José Mourinho během duelu se Swansea

Dnes 09:46 - Manchester United si včera připsal jubilejní desátou domácí sezónu v této sezóně. Tentokrát nedokázal udolat Swansea, se kterou hrál 1:1. Kromě bodů přišel tým Josého Mourinha také o další hráče. Už po 10 minutách musel ze hřiště Luke Shaw a poté se po hodině hry zranil i do té doby jediný zdravý stoper - Eric Bailly. José Mourinho je z těchto zpráv vyloženě „nadšený“.

Těsně před koncem prvního poločasu skóroval z pokutového kopu Wayne Rooney a poslal Manchester United do vedení. Jenomže v 79. minutě srovnal Sigurdsson. Stav 1:1 vydržel na Old Trafford až do závěrečného hvizdu.

Red Devils tak v boji o TOP4 přišli o veledůležité dva body. Navíc se jim rozšířil seznam zraněných hráčů. V 10. minutě musel střídat Luke Shaw. Stejná nepříjemnost potkala ve druhém poločase Erica Baillyho. José Mourinho tak momentálně nemá k dispozici celou řadu hráčů.

Po utkání portugalský kouč odmítl své hráče kritizovat.

„Pokud analyzuji výkon, pak zjistím, že to bylo slabé. To je zřejmé, není těžké na to přijít.“

„Ale nemůžu to tak udělat. Nemohu to izolovat od kontextu a kontext je takový, že chlapci do toho dali všechno, co mohli.“

„Kdybych měl více čerstvých hráčů, mohl bych udělat změny. Bylo lehce vidět, že Ashley Young a Jesse Lingard jsou nad ostatními, co se týče svěžesti a důrazu. Bylo to dobře vidět a také bylo dobře vidět, že ostatní hráči mají problémy.“

„Ale my další hráče nemáme. To je ten problém.“

„Druhá půle byla z naší strany dobrá. Měli jsme kontrolu nad hrou, měli jsme šance na to, abychom vstřelili druhý gól. Nakonec se však trefili oni. Krásně z přímého kopu.“

„Ztratili jsme dva body, ale jsem s hráči spokojen. Jsem velmi šťastný, nemohu žádat víc. Jsem více než šťastný.“

Manchester United v dubnu odehrál celkem devět soutěžních zápasů Už ve čtvrtek čeká na Rudé ďábly první semifinále Evropské ligy proti Celtě Vigo. United vyhráli EFL Cup, v FA Cupu vypadli ve čtvrtfinále. José Mourinho se domnívá, že je jeho mužstvo trestáno za to, že se mu daří.

„Představte si, že bychom ještě hráli semifinále FA Cupu. Hráli bychom minulý týden proti Tottenhamu, takže minulý týden, kdy jsme hráli s Burnley, by se nehrálo. Ten zápas by se odložil. Ale na kdy? Kdy bychom pak hráli s Burnley?“

„Až do konce sezóny budeme hrát každé 2-3 dny, takže kdy bychom hráli proti Burnley? Po finále FA Cupu? V červnu? V příští sezóně?“

„Opět máme stejný problém. Jsme potrestáni za to, že se nám daří.“

Special One také pohrozil tím, že v neděli 21. května, kdy Manchester United hraje poslední ligový zápas proti Crystal Palace, bude muset nasadit mládežnický tým.

„V současné době je to hypotetické, ale finále Evropské ligy je ve středu a proti Crystal Palace hrajeme v neděli. Dva dny před tím hrajeme se Southamptonem.“

„Hráli bychom finále Evropské ligy v hrozné sekvenci zápasů. Opět možná je tento výsledek požehnáním, protože budu moct zavolat Nickymu Buttovi (aktuálně šéf mládežnické akademie Manchesteru United), aby jeho tým hrál proti Crystal Palace.“

„Doufejme, že Crystal Palace nebude potřebovat tento zápas vyhrát, aby se udržel. Bylo by to velmi špatné, kdyby potřebovali body a my bychom hráli s týmem do 23 let.“

