Premier League - Arséne Wenger po prohře s Tottenhamem odešel ještě před koncem rozhovoru s novinářem

© zimbio.com, fotbalportal.cz - Arséne Wenger

0 Líbilo se

Dnes 09:10 - Arsenal včera nezvládl na White Hart Lane North London derby, když Tottenhamu podlehl 2:0. Od Gunners to nebyl povedený výkon a zase se více přiblížila možnost, že po 20 letech pod Arsénem Wengerem Kanonýři skončí mimo TOP4. Francouzský manažer byl po porážce tak rozladěný, že z rozhovoru odešel předčasně.

Po prohře se Spurs zůstává Arsenal až na šestém místě ligové tabulky. Na čtvrtý Manchester City mu schází, i když má ještě jeden zápas k dobru. Ovšem do konce zbývá Arsenalu odehrát pouze 5 zápasů. Bude velmi těžké, aby dokázal ještě ztrátu zlikvidovat.

Výsledek se samozřejmě vůbec nelíbil ani Arsénu Wengerovi, který při pozápasovém rozhovoru s reportérem Patrickem Davisem ze SkySports ani nepočkal na závěrečnou otázku a odešel. Co stihl říct?

„Bylo to od nich velmi dobré. Ale když začínáme sezónu, cílem není skončit nad Tottenhamem, cílem je vyhrát titul.“

„Největší zklamání pro nás je, že v této části sezóny nebudeme bojovat o celkové prvenství. Za 20 let se to stalo pouze jednou.“

„Matematicky, musí se to jednou stát, ale nejsme za to šťastní. Ovšem musíme přijmout, že se nemůžeme porovnávat s Tottenhamem. Srovnáváme to s tím, kde bychom chtěli být a kde jsme v minulosti byli.“

„Budeme bojovat až do konce. Neděláme z toho ještě žádné závěry.“

„Dnes byli mnohem důraznější než my. Měli jsme s tím velké problémy. Byli jsme v naší hře příliš omezeni. Nehráli jsme s dostatečnou volností.“

Poté už jen Arséne Wenger poděkoval a z rozhovoru odešel, aniž by počkal na další otázku, kterou měl Patrick Davis připravenu.

Kam dál?

Více informací o Arsenal FC naleznete zde.

Více informací o Tottenham Hotspur naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, youtube.com, fotbalportal.cz