Premier League - Manchesterské mládí vpřed aneb jak Ibrahimovićovo zranění může United ulehčit složité rozhodování

Dnes 09:30 - Zlatan Ibrahimović utrpěl v zápase Evropské ligy zranění kolenních vazů, kvůli kterému ho čeká několikaměsíční pauza. Zranění nemůže nikdo nikomu přát, Manchesteru United přesto může tato nemilá situace ulehčit nahrazení legendárního Ibrahimoviće perspektivnějšími hráči.

Šance se chopil teenager Marcus Rashford. Talentovaný mladík, který je součástí Manchesteru United od svých sedmi let, byl jedním z hlavních strůjců postupu United do semifinále Evropské ligy i výhry nad Chelsea.

Zlatan Ibrahimović byl v průběhu sezony velmi důležitým článkem Mourinhovy sestavy. V Premier League nastřílel švédský útočník sedmnáct branek. Je však s otazníkem, kolikrát zanedlouho šestatřicetiletý Ibrahimović podobnou sezonu zopakuje. Naopak devatenáctiletý Rashford je velkým příslibem do budoucna, což dokazuje už nyní. Ve spojení s Lingardem nebo Martialem navíc Rashford nabízí mnohem pohyblivější a dravější ofenzivu.

Dávat mladým hráčům prostor na hřišti se vyplatí. Příkladem za všechny může být Dele Alli v Tottenhamu, který se během dvou sezon stal už v jednadvaceti letech velkou oporou současného týmu Spurs.

Kádr United disponuje řadou hráčů s potenciálem, který se bude ještě rozvíjet - Bailly, Martial, Pogba a další. Na rozdíl od nich je Zlatan Ibrahimović okamžitým impulzem, dávkou adrenalinu, kterou Manchester po předešlých sezonách potřeboval. Nejde jen o jeho góly, ale i o jeho sebevědomou a vítěznou povahu, kterou mohl přenést na zbytek týmu.

S Manchesterem se v souvislosti s letním přestupovým obdobím spojuje řada velkých ofenzivních hráčů, ať už Antoine Griezmann nebo Romelu Lukaku. United by si proto měli říci, jakou roli Rashfordovi přisoudí, protože role čtvrtého útočníka by mohla výrazně zpomalit jeho vývoj.

Zrovna tak se nedá počítat s tím, že s podobným postavením v hierarchii manchesterských útočníků by byl spokojen Zlatan Ibrahimović. Už před lety odcházel z Barcelony po jediné sezoně, a to i kvůli tomu, že o prostor v útoku se musel výrazně dělit s Lionelem Messim. Proto se nedá předpokládat, že by Ibrahimović byl až několikátým útočníkem v pořadí, který kryje záda mladším a perspektivnějším.

Několikaměsíční Ibrahimovićovo zranění tak může paradoxně ulehčit generační výměnu v útoku Manchesteru.

Ondřej Pražák / punditarena.com