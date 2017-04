Premier League - Tottenham ovládl derby proti Arsenalu, Chelsea je po výhře na hřišti Evertonu o krok blíže titulu, United a City ztratili

© fotbalportal.cz -

30.04. - Tottenham Hotspur porazil v severolondýnském derby 2:0 Arsenal a zůstává v těsném závěsu za Chelsea, která nezaváhala na hřišti Evertonu. Body naopak překvapivě ztratili Manchester City, jenž pouze remizoval 2:2 s Middlesbrough a Manchester United, který připravil o výhru nad Swansea Gylfi Sigurdsson.

Tottenham Hotspur 2:0 Arsenal



Branky: 55. Alli, 58. Kane z penalty



Tottenham Hotspur zvítězil ve sledovaném severolondýnském derby 2:0 nad Arsenalem a nejenže tím udržel krok s vedoucím týmem tabulky Chelsea, ale zároveň si zajistil, že po 22 letech skončí v tabulce před svým úhlavním rivalem. O výhře Spurs rozhodl svým sedmnáctým gólem sezóny zázračný Dele Alli a na 2:0 zvyšoval z penalty Harry Kane.



Vítězství Chelsea nad Evertonem sice zvýšilo před důležitým utkáním tlak na Spurs, svěřenci Mauricia Pochettina ale zachovali chladnou hlavu a po celý zápas byli lepším týmem na hřišti. Zatímco boss Spurs upřednostnil před Kylem Walkerem Kierana Trippiera a Moussu Dembeleho posadil na lavičku, Arséne Wenger věřil své nové formaci 3-4-3 a nasadil Aarona Ramseyho, Oliviera Girouda i Alexe Oxlade-Chamberlaina.

Dele Alli pokračuje ve své famózní formě. (zdroj: skysports.com)

Hostům se však od prvních minut nedařilo a Tottenham je brzy dostal pod tlak, během kterého si vytvořil dvě zajímavé šance. První měl Alli, který pod tlakem Oxlade-Chamberlaina mířil ze tří metrů mimo bránu a o nic lépe si nevedl ani Christian Eriksen, který z voleje přestřelil svatyni Petra Čecha.



Neproměněné šance Spurs hosty nakoply a ti nebyli daleko od vedoucího gólu, jenže střelu Ramseyho vytěsnil Hugo Lloris a Alexis Sánchez bránu netrefil. Oživení Arsenalu ale nemělo dlouhého trvání, krátce po přestávce totiž přišla tříminutovka, během které ztratili Kanonýři jakékoliv šance na dobrý výsledek.

Harry Kane z penalty zvyšoval na 2:0 (zdroj: skysports.com)

Skóre otevřel Alli, který dorazil do brány střelu Eriksena, kterou vyrážel Petr Čech, a o pouhé tři minuty později bylo pro hosty ještě hůře, když Gabriel Paulista poslal v pokutovém území na zem Kanea a útočník Tottenhamu z následné penalty zvýšil na 2:0.



Domácí se přesto nezatáhli a naopak bojovali o třetí gól, kterému však třemi skvělými zákroky zamezil Čech. Spurs navíc mohli kopat druhou penaltu po ruce Sáncheze, kterou ale rozhodčí Michael Oliver neodpískal a přestože se Arsenal ještě v závěru nadechl k návratu do hry, Llorise už výrazněji neprověřil a poprvé od roku 1995 tak v tabulce skončí za nenáviděným rivalem.

Arsenalu výrazně hrozí, že přijde o účast v příštím ročníku Ligy mistrů. (zdroj: zimbio.com)

Tottenham Hotspur: Hugo Lloris, Kieran Trippier (88. Kyle Walker), Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Ben Davies, Eric Dier, Victor Wanyama, Christian Eriksen, Dele Alli (90. Moussa Sissoko), Heung-Min Son (79. Mousa Dembélé), Harry Kane



Arsenal FC: Petr Čech, Gabriel Paulista (75. Héctor Bellerín), Laurent Koscielny, Nacho Monreal, Alex Oxlade-Chamberlain, Aaron Ramsey, Granit Xhaka (65. Danny Welbeck), Kieran Gibbs, Mesut Özil, Alexis Sánchez, Olivier Giroud (81. Theo Walcott)



Everton 0:3 Chelsea



Branky: 66. Pedro, 79. Cahill, 86. Willian



Pedro, Gary Cahill a Willian zajistili svými góly během druhé půle nedělního utkání na Goodison Parku vítězství Chelsea 3:0 nad Evertonem, po kterém jsou Blues o další krok blíže titulu. Pro Everton se jednalo o první domácí prohru v tomto kalendářním roce, která Toffees zanechala na sedmé příčce tabulky Premier League.



Přestože Chelsea šla do zápasu jako favorit, mohla už po pouhých dvou minutách prohrávat, když se Dominic Calvert-Lewin dostal až do pokutového území a Romelu Lukaku jeho vyraženou střelu jen kvůli podklouznutí nedopravil do odkryté brány. To nejzajímavější se ale dělo až po přestávce, kdy si Pedro 25 metrů od brány hodil míč na levačku a přesnou střelou do horního rohu poslal Blues do vedení.

Pedro parádní střelou otevřel skóre zápasu. (zdroj: skysports.com)

Blízko rychlému vyrovnání byl Lukaku, jehož volný kop jen těsně proletěl nad bránou a Toffees za svoji rozhazovačnost brzy zaplatili, když po volném kopu Edena Hazarda zvyšoval vedení Chelsea Gary Cahill. Na závěr utkání ještě z lavičky naskočili Cesc Fábregas a Willian, po jejichž souhře vstřelil brazilský playmaker třetí a poslední gól Chelsea.

Romelu Lukaku neproměnil ani jednu ze svých šancí. (zdroj: skysports.com)

Everton FC: Maarten Stekelenburg, Mason Holgate, Phil Jagielka, Ashley Williams, Leighton Baines, Idrissa Gueye, Tom Davies, Ross Barkley, Dominic Calvert-Lewin (72. Kevin Mirallas), Romelu Lukaku, Enner Valencia (72. Arouna Koné)



Chelsea FC: Thibaut Courtois, César Azpilicueta, David Luiz (82. Nathan Aké), Gary Cahill, Marcos Alonso, N´Golo Kanté, Nemanja Matić, Eden Hazard (85. Willian), Victor Moses, Pedro (82. Cesc Fàbregas), Diego Costa

Výsledky 35. kola Premier League:



Manchester United 1:1 Swansea (45+3. z penalty Rooney - 79. Sigurdsson)

Everton 0:3 Chelsea (66. Pedro, 79. Cahill, 86. Willian)

Middlesbrough 2:2 Manchester City (38. Negredo, 77. Chambers - 69. z penalty Agüego, 85. Gabriel Jesus)

Southampton 0:0 Hull

Stoke 0:0 West Ham

Sunderland 0:1 Bournemouth (89. King)

WBA 0:1 Leicester (43. Vardy)

Crystal Palace 0:2 Burnley (8. Barnes, 85. Gray)

Tottenham 2:0 Arsenal (55. Alli, 58. Kane z penalty)

