Premier League - Wenger varuje Tottenham před jeho mzdovou politikou: Nejlepší hráči chtějí více peněz. Spurs by o ně mohli přijít

Dnes 08:49 - Dnes se na White Hart Lane odehraje North London derby mezi domácím Tottenhamem a Arsenalem. Před utkáním se Arséne Wenger vyjádřil k mzdové struktuře Kohoutů. Podle něj bude v průběhu následujících let pro Spurs velkým problémem, aby své nejlepší hráče udrželi, pokud nedojde k rapidnímu navýšení jejich platů.

Jednou z prvních věcí, kterou Arséne Wenger po svém příchodu do Arsenalu udělal, bylo to, že všem hráčům vyjednal rapidní zvýšení platů. V drtivé většině se jednalo až o dvojnásobek toho, co hráči Gunners brali za předchozích manažerů.

Francouzský manažer věděl, že si musí hráče naklonit, ukázat jim, že za ně dokáže bojovat a zařídit jim ty nejlepší možné podmínky.

Nyní Arséne Wenger varoval Tottenham. Podle něj londýnský rival riskuje, že přijde o své nejlepší hráče, a kvůli relativně nízkému rozpočtu na jejich platy oproti ostatním velkým klubům v Premier League.

Hráči, jako jsou například Harry Kane a Dele Alli, budou podle Wengera chtít vydělávat takové peníze, jaké pomírají hráči jejich úrovně v jiných klubech.

„V dlouhodobém horizontu, když bude jejich budget na mzdy tak odlišný, je to nemožné udržet.“

„Když se dostanete na určitou úroveň, někteří nejlepší hráči chtějí být placeni jako ostatní hráči na této úrovni.“

„Pokud je rozdíl stále příliš velký, nikdy nemůžete udržet své nejlepší hráče.“

