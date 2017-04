Premier League - Antonio Conte před duelem s Lukakuovým Evertonem podporuje Diega Costu: Je to nejlepší útočník na světě, tvrdí

© theworldgame.sbs.com.au, fotbalportal.cz - Conte podporuje Costu

Dnes 08:33 - Chelsea dnes čeká důležitý souboj na půdě Evertonu. Pokud se jí podaří zvítězit, bude opět o kus blíže k vysněnému mistrovskému titulu. Dnes to může být bitva mezi Romeluem Lukakuem a Diegem Costou. Bývalý hráč Blues je aktuálně nejlepším střelcem Premier League a proslýchá se, že by se mohl v létě na Stamford Bridge vrátit. Antonio Conte před utkáním podpořil Diega Costu.

Belgický útočník Romelu Lukaku už v této sezóně nastřílel 24 gólů a má lví podíl na tom, že Everton bojuje o příčky zajišťující poháry. Dnes se v Goodison Parku postaví Chelsea a jistě to pro něj nebude obyčejný zápas. V Chelsea působil, ale zejména pod José Mourinhem nedostal příležitost se ukázat. Proto odešel.

Jenomže teď se hovoří o tom, že by se mohl letos v létě na místo činu vrátit a nahradit Diega Costu, který je lákán do Číny. Antonio Conte uznává Lukakuovy kvality, ale zároveň podpořil svého útočníka. Dle jeho slov je Diego Costa tím nejlepším útočníkem na celém světě.

„Rozhodně je Romelu Lukaku dobrým hráčem. Také to dokazuje v této sezóně, kdy už vstřelil hromadu gólů.“

„Je to velký dobrý kluk, ale pro nás je Diego Costa důležitým hráčem. Zvláště v této části sezóny pro nás bude naprosto rozhodujícím a klíčovým faktorem.“

„Doufám, že to bude Diego, kdo nedělní zápas rozhodne, protože to by znamenalo, že toto utkání vyhrajeme.“

„Mluvíme o dvou velkých útočnících, ale víte...pro mě je Diego Costa tím nejlepším útočníkem na světě.“

„Doufám, že bude v tomto duelu rozhodujícím hráčem a bude tomu tak po zbytek sezóny. V této části sezóny je jistě důležité mít hráče s dobrou osobností, se silným charakterem, protože musíte být připraveni čelit různým situacím.“

„Myslím, že v týmu máme hodně bojovníků. Každý den pracuji na tom, abych z nich ty bojovníky udělal. Domnívám se, že je skvělé mít talent. Ale také se mi hodně líbí, když hráč hraje během zápasu jako bojovník. Nejlepší je, když takovou mentalitu mají hráči s obrovským talentem. Ti pak ukazují tvrdou práci po celý zápas.“

Italský kouč londýnského celku pak prozradil, co je na začátku jeho angažmá v Chelsea překvapilo.

„Bylo to hodně zvláštní, když jsem přišel poprvé do kabiny Chelsea a v šatně hrála hlasitá hudba. Nebyl to šok, ale vždycky jsem si myslel, že musíte být plně soustředěni, není to tak? Myslel jsem si, že ticho vám pomůže lépe se soustředit. Hudba je vždy jiná, ale určitě to není klasická hudba...“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz