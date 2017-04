Premier League - José Mourinho: Manchester United pod LVG postrádal štěstí, důvěru a víru

© express.co.uk - Louis van Gaal a José Mourinho.

Dnes 15:34 - José Mourinho je blízko zakončení první sezóny na lavičce Manchesteru United, který v létě převzal po odvolaném Louisi van Gaalovi, jehož působení na Old Trafford nebylo kromě titulu z FA Cupu považováno za úspěšné. Mourinho si myslí, že hráči United pod van Gaalem postrádali štěstí, důvěru a víru a v příští sezóně podle něj budou ještě odolnější.

United čelí v neděli na Old Trafford Swansea, jen pár dní poté, co Mourinha potěšila bezbranková remíza jeho týmu v derby s Manchesterem City, kterou United prodloužili svoji ligovou sérii bez prohry na 24 zápasů.



Mourinho, který v devadesátých letech trénoval pod vedením van Gaala Barcelonu, si myslí, že jeho předchůdce dal dohromady oddané mužstvo, kterému ale chyběly jisté, k úspěchu nezbytné drobnosti.



„Upřímně si myslím, že se mi do rukou dostalo velice dobré mužstvo,“ prohlásil Mourinho. „Pan van Gaal tu zanechal dobré, odhodlané a věrné kluky, s velmi dobrými vzájemnými vztahy.“



„Myslím si, že jim chybělo štěstí, postrádali důvěru a víru, která by je udělala odolnějšími. Takže až se tu setkáme v červenci před novou sezónou, budou ještě silnějším týmem. Noví hráči, kteří sem přijdou, tu najdou tým, připravený dokázat velké věci.“



„Ale realita je, že bojujeme o titul v Evropské lize a bojujeme o top čtyřku, takže do toho.“

