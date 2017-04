Premier League - Tottenham v North London derby hostí Arsenal. Sestřelí Lukaku Chelsea?

© kegamingtv.com, fotbalportal.cz - Spurs vs. Gunners

0 Líbilo se

Včera 21:28 - Už jen čtyři kompletní kola zbývají do konce letošního ročníku Premier League. Během soboty až pondělí se odehraje 35. kolo. Tahákem je severolondýnské derby mezi Tottenhamem a Arsenalem. Oběma klubům jde o hodně. Chelsea míří na půdu Evertonu, kde se bude chtít proti ní vytáhnout Romelu Lukaku. United hostí Swansea. Moyesův Sunderland už se může stát jistým sestupujícím.

Tottenham - Arsenal

Neděle 30. dubna, 17.30, White Hart Lane

Půjde o nadvládu o sever Londýna. V prvním vzájemném zápase této sezóny se urodila remíza 1:1. Poslední tři setkání těchto velkých rivalů skončila remízovým výsledkem. Dojde v neděli večer opět na dělbu bodů?

Tottenham stále stíhá Chelsea. Má na ni čtyřbodovou ztrátu a může ještě pošilhávat po historickém titulu. A to především díky 8 ligovým výhrám v řadě. Naposledy urval tři body na půdě Crystal Palace, kde zvítězil 0:1 brankou Eriksena. Na White Hart Lane mají Spurs úchvatnou bilanci. V této sezóně vyhráli 15 zápasů a 2x remizovali. Nikdo je v Premier League nedokázal v jejich svatostánku porazit a inkasovali jen 8 gólů. Mauricio Pochettino může být nadmíru spokojený. Samozřejmě týmu pomáhábi podpora fanoušků, která bude během tohoto derby ještě hlasitější než obvykle. Spoléhat se bude na úžasného Dele Alliho i ostrostřelce Kanea. Ovšem největší zbraní je součinnost celého mužstva Kohoutů, které produkuje v této sezóně výborný pohledný a zábavný fotbal.

(zdroj: whoscored.com)

Arsenal se v minulém týdnu probojoval do finále FA Cupu, kde jej čeká Chelsea. Také se mu podařilo s notnou dávkou štěstí přetlačit v lize Leicester, a díky tomu si uchovávají šanci na účast v TOP4. Aktuálně jsou Gunners až šestí a na čtvrtý Manchester City ztrácí 5 bodů, ovšem mají ještě jeden zápas k dobru. Proti Tottenhamu by ale potřebovali tři body, což bude velmi těžké. Není to tak dávno, co Kanonýři drželi smutnou sérii čtyř venkovních proher v řadě. Utnuli ji až naposledy v Middlesbrough. Arséne Wenger nebude moci nasadit Cazorlu, Mustafiho a Adelaida. Otazník visí nad starty Kosielnyho a Péreze.

Absence:

Tottenham: Carter-Vickers, Lamela, Rose, Winks (všichni zranění), Vorm, Dembélé (oba nejistý start)

Arsenal: Cazorla, Mustafi, Adelaide (všichni zranění), Koscielny, Ospina, Pérez (všichni nejistý start)

Pravděpodobné sestavy:

Tottenham: Lloris - Dier, Alderweireld, Vertonghen - Walker, Wanyama, Dembélé, Davies - Eriksen, Alli - Kane

Arsenal: Čech - Gabriel, Koscielny, Monreal - Bellerín, Coquelin, Ramsey, Gibbs - Özil, Sánchez - Giroud

Tip FotbalPortal.cz: 2:1

Everton - Chelsea

Neděle 30. dubna, 15.05, Goodison Park

Do Goodison Parku v neděli odpoledne dorazí Chelsea. Když na začátku listopadu přijeli Toffees na Stamford Bridge odváželi si domů debakl 5:0. Ronald Koeman věděl, že v tom zápase bylo všechno špatně. Jak se s taktikou Blues vypořádá tentokrát?

Everton je momentálně na sedmé příčce. Má 58 bodů, ale také má odehráno o dva zápasy více než Arsenal, který je na šesté pozici o dva body napřed. V minulém kole uhrály Karamelky remízu 0:0 na půdě West Hamu. Chelsea může strašit poslední domácí bilance Evertonu. Vždyť svěřenci Ronalda Koemana drží sérii 8 vítězství v řadě. Například Manchester City sestřelili v poměru 4:0. Je jasné, že spoléhat se bude zejména na hlavní útočnou sílu - Romelua Lukakua, nejlepšího střelce celé Premier League. Ten bude mít navíc právě proti Chelsea speciální motivaci. Přibalí ji na cestu nějaký přesný zásah?

Chelsea už má ligový titul na dosah. Má o 4 body více než druhý Tottenham, který nyní hraje derby s Arsenalem. Mohla by se urvat do rozhodujícího trháku. Ovšem v opačném případě, kdy by utkání na hřišti Evertonu nezvládla a Spurs Arsenal přemohli, mohlo by to být v závěrečných kolech ještě hodně zajímavé. Chelsea oslavila postup do finále FA Cupu a poté přemohla Southampton 4:2. Dvěma zásahy se blýskl Diego Costa. Antonio Conte má opravdu také velké štěstí v tom, že po drtivou většinu sezóny má k dispozici kompletní kádr. Je tomu tak i tentokrát.

Absence:

Everton: Bešič, Bolasie, Coleman, Mori, Lennon, McCarthy (všichni zranění)

Chelsea: -

Pravděpodobné sestavy:

Everton: Robles - Holgate, Jagielka, Williams, Baines - Gueye, Schneiderlin, Davies - Barkley, Lukaku, Mirallas

Chelsea: Courtois - Azpilicueta, Luiz, Cahill - Moses, Kanté, Maitč, Alonso - Fábregas, Costa, Hazard

Tip FotbalPortal.cz: 2:3

Kompletní program 35. kola Premier League:

Sobota 29. dubna

16.00 Southampton - Hull

16.00 Stoke - West Ham

16.00 Sunderland - Bournemouth

16.00 West Bromwich - Leicester

18.30 Crystal Palace - Burnley

Neděle 30. dubna

13.00 Manchester United - Swansea

15.05 Everton - Chelsea

15.05 Middlesbrough - Manchester City

17.30 Tottenham - Arsenal

Pondělí 1. května

21.00 Watford - Liverpool

Seznam zápasů, které vysílá Nová DIGI TV:

Kam dál?

Více informací o Arsenal FC naleznete zde.

Více informací o Tottenham Hotspur naleznete zde.

Více informací o Chelsea FC naleznete zde.

Michal Čermák / premierleague.com, skysports.com, fourfourtwo.com, bleacherreport.com, fotbalportal.cz, youtube.com