Premier League - Je taková taktika, kterou José Mourinho zvolil na manchesterské derby, přijatelná pro fanoušky United?

Včera 20:25 - Po manchesterském derby natáhl Manchester United svou neporazitelnost v Premier League už na 24 zápasů. Ale i přesto zůstávají Red Devils až na pátém místě ligové tabulky. Na Etihad Stadium hráli hosté s naordinovanou hodně defenzivní taktikou. Může se tento styl, který týmu vtiskl José Mourinho, příznivcům Rudých ďáblů zamlouvat?

Časy Louise van Gaala na Old Trafford budou vždy připomínat dvě věci: spousta kousavých a uštěpačných poznámek a také utrápený herní styl, který nedával fanouškům Manchesteru spát týden co týden.

José Mourinho určitě není vyznavačem pravého opaku - ofenzivní fotbalové smršti a vzrušující útočné taktiky. Ale příznivci Rudých ďáblů chtěli alespoň dostat vzkaz, že jejich miláčci „budou hrát tak, jak by měli hrát“.

Zatímco na Old Trafford se Manchester United snaží o nátlakovou taktiku a chce svého soupeře přetlačit, venku je o to poznání negativnější, zejména na půdě týmů z TOP6. To jasně demonstrovalo včerejší manchesterské derby na Etihad Stadium.

„Rozhodně tímto způsobem hráli. Nenechali ani jednoho hráče volného. Stále je obsazovali. Anthony Martial hrál často jako levý obránce. Když se podíváte na tabulku, možná uvidíte, proč tak hráli. Stále jim jde o TOP4 a mají to ve svých rukou,“ uvedl po utkání Frank Lampard.

Toto závěrečné prohlášení Franka Lamparda opravdu platí. Po remíze na půdě Manchesteru City opravdu má Manchester United vše ve svých rukou. Ovšem nutno dodat, že Citizens jsou na tom lépe. Pokud by se United podařilo včera zvítězit, měli by daleko lepší pozici.

Marcus Rashford ukázal obráncům City několik nadějných výpadů, ale velmi často byl naprosto osamocen a musel bojovat na vlastní pěst. Postupem času se i on zatáhl do hloubi pole. Zejména po poločasové přestávce.

Podíváme-li se na průměrnou pozici hráčů Manchesteru United, kde se během 90 minut pohybovali, zjistíme, že taktika Josého Mourinha byla vskutku konzervativní. Pouze Henrik Mchitarjan a Marcus Rashford se při průměrném pohybu dostali na útočnou polovinu. Ovšem do blízkosti obránců City se nedostali.

(zdroj: skysports.com)

I když byl Louis van Gaal značně kritizován, v minulé sezóně dokázal zvítězit na Anfieldu i na Etihad Stadium, a to i přesto, že během těchto 180 minut vyprodukovali jeho svěřenci proti těmto dvěma velkým rivalům jen dvě střely.

„Druhým krokem je prostě jít a vstřelit gól. Za 12 měsíců, kdybych tady seděl a seděl by tady i José Mourinho, tak by řekl, že dalším krokem je pokračovat a vyhrávat tyto zápasy. Udělal to tak i s Chelsea. S její odolností a houževnatou mentalitou. Dvacet čtyři zápasů bez prohry je úžasný počin, ale dalším krokem musí být pokračování a vítězství v těchto duelech. A to se zdá být ještě hodně daleko,“ prohlásil Gary Neville.

Mini tabulka nejlepších šesti celků letošní sezóny nám dává jasnější a zřetelnější pohled na negativa a pozitiva výsledků United. Mourinhova taktika je impozantní v tom, že žádný z týmů neinkasoval méně gólů než Manchester United. Druhá strana mince ale také ukazuje, že proti týmům z TOP6 během 8 utkání vstřelili Ibrahimovič a spol. jen 6 branek. To je o tři méně než kdokoliv jiný z vedoucí šestice.

Manchester United se proti Manchesteru City musel ve středu pole obejít bez zraněného Paula Pogby. Žádný ze záložníků Manchesteru United nedokončil zápas s přesností přihrávek vyšší než 77 %. Ovšem Pogba chyběl i směrem dopředu. Francouzský reprezentant vyprodukoval proti Chelsea hned 47 přihrávek na hráče na útočné polovině a 33 proti Burnley. To proti City se na nejvyšší číslo v tomto ohledu zmohl Ander Herrera, který jich zaznamenal 21, stejně jako David de Gea...

Stávalo se, že v závěrečných minutách dokázal Manchester United tyto napjaté zápasy vyhrávat. Ovšem proti City takové věc „nehrozila“. Vždyť ve druhém poločase si na útočné třetině hřiště připsali svěřenci Josého Mourinha jen 7(!) přihrávek. To domácí jich měli 117.

„Schází jim góly. To je trápí po celou sezónu. Zaměří se na defenzivu, ale na útok moc nemyslí. Přijedou na White Hart Lane a považují remízu za dobrý výsledek, ale to asi nestačí,“ říká Thierry Henry.

José Mourinho se po zápase vyhnul odpovědi, zda je pro něj bod z Etihad Stadium dobrý, nicméně prohlásil, že tento bod může být na konci sezóny pro jeho mužstvo životně důležitý. Manchester United ještě čekají výjezdy na Arsenal a Tottenham. Vítězství alespoň v jednom z těchto zápasů by jim mohlo výrazně pomoci. Bude se Special One i nadále držet svých zbraní? Fanoušci United potřebují zábavu. Další bezgólové remízy by mohly ovlivnit jejich postoj vůči portugalskému manažerovi...

