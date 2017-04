Premier League - Dokázal by Romelu Lukaku nahradit v Chelsea Diega Costu?

© skysports.com, fotbalportal.cz - Dokázal by Lukaku nahradit Costu,

Včera 18:42 - Už tuto neděli Everton hostí Chelsea. Na hrotu obou útoků nastoupí jedni z nejlepších střelců letošní Premier League. Romelu Lukaku na straně Toffees je vůbec tím nejlepším. Právě on by možná mohl od příští sezóny nahradit Diega Costu v dresu Blues. Dokázal by se vrátit do na Stamford Bridge a být stejně platným jako Costa?

Diego Costa údajně velmi uvažuje nad lukrativní nabídkou z Číny. Toto laso by mu přineslo nebývalé finance. A kdo by jej v Chelsea případně mohl nahradit? Nejvíce se rozhodně mluví o možném návratu Romelua Lukakua. Je velmi pravděpodobné, že jej Everton přes léto neudrží.

Navzdory nedávným zvěstem a také pětizápasové šňůry bez gólu se Diego Costa vrátil v duelu proti Southamptonu zpět na výsluní dvěma vstřelenými brankami. Už jich má v této sezóně Premier League na svém kontě 19. A Lukaku? Ten pálil ostrým čtyřiadvacetkrát.

Ale mohl by se tento stále mladý Belgičan vrátit na Stamford Bridge a stát se prvotřídní hvězdou? Dokázal by nahradit Diega Costu?

Vzájemné porovnání

Lukaku překonává brazilského útočníka ve španělských službách v řadě útočných statistik této sezóny. Lukaku zaznamenal více gólů, vyprodukoval více střel, vytvořil více šancí, dostal se do většího počtu příležitostí a úspěšně dokončil více kliček v průměru na 90 minut.

Poziční hra a mezihra

V tomto ročníku Romelu Lukaku vstřelil svou lepší levou novou 11 gólů. To Diego Costa svou pravačkou skóroval dvanáctkrát. Jak ukazuje grafika níže, Romelu Lukaku je zvyklý pohybovat se více na pravé straně hřiště a poněkud v hloubi pole. Zatímco Diego Costa preferuje prostor uprostřed a nalevo. Ve skutečnosti se Lukakuova pozice během sezóny mění jen minimálně.

Další grafika naznačuje, že Diego Costa se pohybuje vlevo od středu hřiště, mezi středovým kruhem a soupeřovou šestnáctkou, kde se může zapojit do kombinace s Edenem Hazardem. Pokud hraje Chelsea proti silnějšímu protivníkovi, pohybuje se Costa více staženě.

Běh

Diego Costa v průměru na 90 minut toho naběhá o něco více než Lukaku. Costa naběhá průměrně 9,46 km a Lukaku 8,88 km. Útočník Chelsea podstoupí daleko více sprintů (61) než Lukaku (45). Oba hráči dosáhli v této sezóně velmi podobné maximální rychlosti. Ačkoliv o něco lépe je na tom Lukaku 35 km/hod) než Costa (34 km/hod).

Vzdušné souboje a fyzická síla

Oba hráči dorostli do zhruba stejné výšky. Romelu Lukau má 190 cm, Diego Costa pak o dva centimetry méně. Ale Lukaku je větší vzdušnou hrozbou. V této sezóně zaznamenal hlavou už 6 gólů, to Diego Costa pouze 2. A to navzdory tomu, že Toffees vyprodukovali jen o 30 centrů více než Blues.

Z úspěšných vzdušných centrů, kterých bylo celkem 119, skórovali hráči Chelsea pouze sedmkrát. Dvakrát se jim to povedlo naposledy proti Southamptonu.

Belgický útočník by tak mohl podpořit snahu Conteho svěřenců. Vždyť v této sezóně vyhrál Lukaku celkem 124 vzdušných soubojů. Tady Costa se svými 42 vyhranými souboji za Lukakuem značně pokulhává.

Co se týče disciplíny, tak Diego Costa vyfasoval už 8 žlutých karet. Romelu Lukaku pouze 3. I přesto, že Costa podstoupil celkem 522 soubojů a Lukaku 541. Takže Lukaku se „pere“ častěji, ale potrestání se dokáže vyvarovat.

Obeznámenost

Lukakuovy statistiky v Premier League jasně dokazují, že je schopen nahradit Diega Costu, pokud se současný útočník Chelsea rozhodne přijmout čínské peníze, jako to před ním udělali jeho kamarádi Oscar a Ramires.

Kromě toho je i Ronald Koeman vyznavačem tříčlenné obranné řady, což v Chelsea funguje na výbornou, a ani v příští sezóně by se na této taktice nemělo nic měnit. Na to už by tedy byl Romelu Lukaku zvyklý.

Není příliš pravděpodobné, že by Antonio Conte případně upřednostnil Michyho Batshuayie, který je v současné době nejdražším hráčem Chelsea. Přišel v létě z Marseille za 33.3 miliónu liber. Jenomže v této sezóně nenastoupil v lize ani jednou v základní sestavě. Celkově nasbíral jen 117 minut. Sedmnáctkrát naskočil jako střídající hráč.

Lukaku by šel do známého prostředí. S Premier League se naprosto sžil. Kdo podobný by snad ještě mohl být Chelsea k dispozici? Alexis Sánchez? Sergio Agüero? Fernando Llorente?

Kam dál?

