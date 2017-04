Premier League - José Mourinho o Fellainiho vyloučení: Agüero to udělal chytře. Neviděl jsem žádný zlomený nos, ani nic podobného

© si.com, fotbalportal.cz - Fellainiho zkrat

Včera 18:00 - Manchester United včera ubránil v nepříliš záživném manchesterském derby remízu 0:0. Závěr utkání dohrával bez vyloučeného Marouana Fellainiho, který v 84. minutě viděl červenou kartu za to, že hlavou udeřil Sergia Agüera. Ten se následně skácel k zemi. K celé situaci se po zápase vyjádřil José Mourinho. Ten uvedl, že jako hlavní příčinu vidí Agüerovu chytrost.

Oba týmy potřebovaly spíše naplno bodovat, než si rozdělit po jednom bodu. Jenomže Manchester United přijel na Etihad Stadium s jasným cílem - především neinkasovat. Manchester City se takřka celý zápas snažil překonat obrannou hráz hostů, leč nepodařilo se mu to.

Největší pozornost tak na sebe upoutal Marouane Felllaini, který byl v 84. minutě vyloučen za úder hlavou do Sergia Agüera.

Jak celou věc viděl José Mourinho?

„Marouane mi řekl, že to byla červená proto, že je to Maroune. Martin Atkinson mi řekl svůj názor, že to byla červená karta. Ale viděl jsem Agüera v tunelu. Neměl rozbitý nos, obličej měl v pořádku. Jeho obličej byl pěkný jako vždy.“

„Takže si nejsem tak jistý. Myslím si, že kdyby Sergio nespadl na zem, nebyla by to červená karta. Ale pokud mu dal Marouane šanci to udělat...pak nevím.“

„Neviděl jsem to, ale domnívám se, že to pravděpodobně byla trochu červená karta a trochu velká zkušenost a chytrost Agüera.“

