Premier League - Manchester United se poohlíží po nové posile do obrany. Loví ve francouzském velkoklubu

© 101greatgoals.com - Marquinhos

1 Líbilo se

Dnes 11:49 - José Mourinho se rád spoléhá na neprostupnou obranu. Jeho týmy chtějí v první řadě udržet čisté konto a poté vstřelit jeden nebo dva góly. I proto se Manchester United poohlíží po nové tváří do obrany, kterou často sužují zranění. Potenciální posilou Red Devils by mohl být Brazilec Marquinhos.

Manchester United je znovu připraven utrácet v letním přestupovém období velké peníze. Za obránce PSG Marquinhose jsou prý v Manchesteru ochotni nabídnou až 70 milionů eur. Z Paříže však zní, že Marquinhos není a nebude na prodej ani za mnohem větší sumu peněz.

Samotnému Marquinhosovi by Manchester mohl nabídnout roční plat ve výši deseti milionů eur. Brazilský dvaadvacetiletý obránce by tak v defenzivě United mohl nahradit často zraněného Phila Jonese a Chrise Smallinga. Pryč z Old Trafford by v létě mohl odejít jiný obránce, Nizozemec Daley Blind.

Pařížané nicméně nechtějí o svého obránce přijít, naopak plánují prodloužení jeho smlouvy. O to se PSG snažilo již minulé léto, vyjednávání o novém kontraktu ale nebylo úspěšné. V Paříži nicméně nebyl důvod k panice, ještě nyní zbývají do konce Marquinhosovy smlouvy dva roky.

V případě prodloužení spolupráce s PSG by se z dvaadvacetiletého Brazilce stal jeden z nejlépe placených hráčů klubu. Podle jeho otce to však není pouze otázka peněz. „Není to jen o výši platu. Je to také o tom, že by se mohl vypracovat na klíčového hráče týmu. PSG musí dát najevo, že si ho váží jako jednoho z nejdůležitějších hráčů.“

Marquinhos přišel do PSG v roce 2013 z AS Řím za 31 milionů eur. V současné době má na svém kontě i sedmnáct reprezentačních startů.

Ondřej Pražák / goal.com