Premier League - Arsenal je blízko získání první posily a přijde zdarma

Dnes 10:09 - Arsenal by se v letošní nepříliš úspěšné sezoně nemusel po dlouhé době vůbec kvalifikovat do Ligy mistrů. I proto bude tým Gunners v létě potřebovat nový hráčský impulz. Tím prvním by mohl být bosenský krajní obránce Sead Kolašinac, kterému v červnu končí smlouva s německým Schalke 04.

Letošní sezona je pro Arsenal i jeho fanoušky velmi pestrá. Vedle stereotypního losu osmifinále Ligy mistrů, který Arsenalu přisoudil tradičního soupeře z Mnichova, se kolem Arsenalu točí spousta témat. Těmi hlavními jsou pochopitelně změny v týmu - (ne)odchod Arsene Wengera, (ne)odchod Alexise Sáncheze a Mesuta Özila. Všudypřítomné transparenty „Wenger Out“ by alespoň na čas mohla přehlušit další účast ve finále FA Cupu.

Ani tento dílčí úspěch však nemůže Arsenal uspokojit. V Londýně se již nyní poohlížejí po nových jménech, která by v další sezoně tým posílily. První úlovkem by mohl být krajní obránce Sead Kolašinac. Třiadvacetiletému levému obránci na konci června končí smlouva v Schalke 04, a do Arsenalu by tak mohl přijít zadarmo.

Dalšími zájemci o služby bosenského obránce jsou Everton a AC Milán, právě Arsenal by však měl být v boji o třiadvacetiletého hráče favoritem. Kolašinac si zatím připsal osmnáct reprezentačních startů, v dresu Schalke zasáhl do 117 zápasů a během pěti sezon si zaznamenal čtyři góly. Svému novému londýnskému chlebodárci by se měl Kolašinac upsat na pět let. Ve čtyřčlenném složení arsenalské defenzivy by Kolašinac konkuroval zejména Nacho Monrealovi.

Ondřej Pražák / sportbible.com