Premier League - Místo gólových oslav teatrální herecké představení Alexise Sáncheze

Dnes 09:47 - Alexis Sánchez se do povědomí fanoušků dostává především díky svým ofenzivním dovednostem. Ve středeční dohrávce, ve které Arsenal hostil mistrovský Leicester, se chilský reprezentant zapsal do zápasové historie teatrálním představením.

Arsenal si po celý zápas udržoval herní převahu, gólu se však dočkal až v samotném závěru, a to ještě díky hostujícímu Robertu Huthovi, který si vstřelil vlastní gól. Více pozornosti než jediná branka zápasu poutalo přehnané vystoupení Alexise Sánchéze ve třetí minutě nastavení.

Leicester chtěl v jedné z posledních možností v zápase rychle přenést hru do pokutového území Arsenalu. K tomu mělo posloužit autové vhazování, které měl na starosti krajní obránce Christian Fuks. Uvedení míče do hry však bránil právě Sánchez, který stál přímo u Fukse a oddaloval jeho rozehrávku.

BREAKING NEWS: Alexis Sanchez´s season and Arsenal career has finished tonight, after he was assassinated by Christian Fuchs. pic.twitter.com/FOgUemGqrD