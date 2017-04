Premier League - Manchester United ubránil na půdě Citizens bezgólovou remízu. Fellaini dal "hlavičku" Agüerovi a byl vyloučen

© thesun.co.uk, fotbalportal.cz - Fellaini byl vyloučen

Dnes 22:55 - Čtvrteční večer nabídl dohrávku 26. kola Premier League v podobě manchesterského derby. Diváci na Etihad Stadium se žádného gólu nedočkali, i když byli domácí hráči výrazně aktivnější. Manchester United dohrával závěr zápasu bez vyloučeného Fellainiho, který předvedl velkou hloupost, když hlavou udeřil Agüera.

Manchester City 0:0 Manchester United

Manchester City: Bravo (79. Caballero) - Zabaleta, Kompany, Otamendi, Kolarov - Touré, Fernandinho - Sterling (86. Gabriel Jesus), De Bruyne, Sané (Navas) - Agüero

Manchester United: de Gea - Valencia, Bailly, Blind, Darmian - Herrera, Carrick, Fellaini - Mchitarjan (86. Fosu.Mensah), Rashford (93. Young), Martial (80. Lingard)

ČK: 84. Fellaini

José Mourinho nemohl do tohoto ostře sledovaného manchesterského derby nasadit řadu opor v čele se Zlatanem Ibrahimovičem a Paulem Pogbou. Na hrotu od začátku nastoupil Marcus Rashford. Na lavičce náhradníků zůstal Wayne Rooney.

Rooney zůstal na lavičce (zdroj: zimbio.com)

Hned zkraje zápasu zahrozili United a Zabaleta musel uklízet míč do bezpečí. Pak byli ovšem směrem dopředu daleko aktivnější Citizens. V 9. minutě to zkoušel agilní Sergio Agüero, který trefil tyč. V 25. minutě lehce zazmatkoval Claudio Bravo, ale Mchitarjan jej neprostřelil. O sedm minut později se opět připomněl Agüero, jenomže David de Gea byl včas na místě a jeho pokus lapil do rukavic.

Sergio Agüero byl v prvním poločase hodně aktivní (zdroj: zimbio.com)

Tak, jak první poločas začal, tak také skončil, a tedy příležitostí hostů. Po standardní situaci na zadní tyči hlavičkoval neobsazený Ander Herrera, ale netrefil prostor mezi třemi tyčemi. Domácí byli v prvním dějství aktivnější, ovšem do kabin se šlo za bezgólového stavu. Red Devils se zaměřovali především na defenzivu a směrem dopředu spoléhali především na rychlost Rashforda a Martiala.

Ve 48 minutě se na výlet mezi obránci United vydal Sterling. Svůj výpad zakončil střelou, která ovšem Davida de Geu příliš nevyplašila. Citizens opět ihned převzali iniciativu a pokračovali v dominanci, co se týče držení míče. José Mourinho burcoval své svěřence, ale ani po 60 minutách se obraz hry nezměnil. Jedenáct minut před koncem přišla pro City menší nepříjemnost v podobě nuceného střídání brankáře Claudia Brava. Ten si poranil lýtko a musel být nahrazen Caballerem. Do hry šel i Navas, který vystřídal Saného. José Mourinho poslal do hry Lingarda.

Šest minut před koncem viděl červenou kartu Marouane Fellaini. Nutno říci, že zcela po právu, protože hlavou udeřil Sergia Agüera. Od belgického záložníka to byl velký nesmysl.

Fellaini opouští scénu po červené kartě (zdroj: skysports.com)

Důležitý okamžik přišel v 86. minutě, kdy na trávník vkročil Gabriel Jesus. Ten nastoupil naposledy v půlce února a od té doby marodil. Místo mu přepustil Sterling. V první minutě nastavení už se Gabriel Jesus radoval ze vstřeleného gólu, ale radost to byla předčasná. Kvůli jeho ofsajdovému postavení nemohla být branka uznána. Do konce zápasu už gól nepřišel. Manchester City tak zůstává čtvrtý, United jsou hned za ním.

Michal Čermák / premierleague.com, skysports.com, fourfourtwo.com, bleacherreport.com, fotbalportal.cz, youtube.com