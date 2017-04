Premier League - Sáncheze konkurenci neprodáme, říká Wenger

© Daily Express - Alexis Sanchez

Dnes 10:30 - Spekulace o odchodu Alexise Sáncheze z Arsenalu sílí každým týdnem. Smlouva Chilanovi vyprší za rok v červnu. Arsenal navíc stále nenaplňuje potenciál anglického velkoklubu - mimo jednoho zisku FA Cupu nezískal se Sánchezem v sestavě velkou trofej. Arsene Wenger přesto věří, že Sánchez v létě neodejde do žádného anglického klubu.

Podle Wengera by se neměly opakovat případy z minulých sezon, kdy Arsenal prodával hráče ligovým konkurentům. O Sáncheze má přesto zájem řada týmů z Premier League. Jedním z nich je Manchester City, pro který hovoří možné znovunavázání spolupráce mezi Sánchezem a Pepem Guardiolou, kteří se znají již z působení v Barceloně.

„Otázkou je proč bychom měli prodávat naše hráče jiným klubům z Premier League. Chceme mít co možná nejsilnější tým a ne posilovat soupeře.“

„Van Persieho jsme prodali, protože mu zbýval rok do konce smlouvy. Bylo mu téměř třicet let a chtěl podepsat dlouhodobý kontrakt. To není srovnatelná situace jako v případě Alexise. Osobně si myslím, že podepíše novou smlouvu a zůstane u nás,“ vysvětluje sedmašedesátiletý manažer.

„I kdyby nový kontrakt nepodepsal, budu raději když zůstane, než aby odcházel k rivalům,“ doplnil Wenger.

Arsene Wenger je tedy rozhodnutý nepustit Alexise do žádného konkurenčního týmu z Premier League. O chilského ofenzivního hráče však mají zájem i kluby mimo Britské ostrovy, například Bayern Mnichov.

Ondřej Pražák / goal.com