Po vlastním gólu Hutha Arsenal slaví 3 body

Včera 22:52 - Během středy byly na programu tři dohrávky 28. kola. Diváci na každém stadionu viděli jeden gól. Arsenal si doma poradil s mistrovským Leicesterem, když mu tři body přinesla vlastní branka Hutha ze závěru utkání. Tottenham udržel vedoucí Chelsea na dostřel, protože díky trefě Eriksena zdolal Crystal Palace. V duelu dvou posledních celků zvítězilo M´Boro nad Sunderlandem.

Arsenal 1:0 Leicester

Branka:87. Huth vl.

Arsenal: Čech - Bellerín, Gabriel, Koscielny, Monreal - Xhaka, Coquelin (75. Ramsey) - Walcott (75. Giroud), Özil, Gibbs (68. Welbeck) - Sánchez

Leicester: Schmeichel - Simpson, Benalouane (90. Gray), Huth, Fuchs - Mahrez, Ndidi, Drinkwater, Albrighton - Ulloa (69. OKazaki), Vardy

ŽK: Xhaka, Sánchez - Simpson, Fuchs, Benalouane, Huth

Domácí Gunners měli od počátku míč daleko častěji na kopačkách než hosté z Leicesteru. Ovšem byli to Foxes, kdo jako první zahrozil. V sedmé minutě chyboval Alexis Sánchez, když patičkou nepřihrál přesně. Leicester podnikl nebezpečný výpad, po kterém se ke střele dostal Jamie Vardy. Jeho projektil ovšem mířil pouze do boční sítě. Ve 22. minutě mohli jít hosté do vedení. Dlouhý Fuchsův aut propadl až k Mahrezovi, který jej napálil na bránu, ale Petr Čech skvělým reflexivním zákrokem vytáhl míč nad břevno.

Od Mahreze přišlo v první půli největší nebezpečí Leicesteru (zdroj: zimbio.com)

Kanonýři odpověděli o 5 minut později. Theo Walcott se na pravé straně pokutového území proháčkoval až ke Schmeichelovi, jenomže ten jeho pokus vytěsnil na roh. Po následném rohovém kopu mohl Arsenal skórovat, ale proti byl Fuchs. Nebýt jeho zákroku, jistě by Gunners slavili. Do konce poločasu už příliš mnoho vzruchů nepřišlo. Petra Čecha lehce vylekal Mahrez. To Arsenal se málo tlačil do zakončení a většina akcí byla až překombinovaná. V ofenzivní hře Wengerových svěřenců scházela přímočarost a jednoduchost. Až v poslední minutě úvodní pětačtyřicetiminutovky vzal na sebe zodpovědnost Alexis Sánchez a z nějakých 20 metrů nastřelil břevno Schmeichelovy svatyně. To byl z pohledu Arsenalu nejvýraznější okamžik uplyných minut.

Sánchez trefil břevno (zdroj: zimbio.com)

Na začátku druhé půle byli opět směrem dopředu aktivnější domácí Gunners. Ale většinou jejich aktivita znovu končila před šestnáctkou. Při jedné příležitosti, kdy už se Alexis Sánchez chystal překonat Schmeichela, zasáhl vynikajícím způsobem Huth. Chilský reprezentant z řad Arsenalu několikrát velmi hlasitě projevil svou frustraci z toho, co předvádí jeho spoluhráči. Po hodině hry to zkoušel Xhaka, ovšem s jeho tečovaným pokusem si Kasper Schmeichel poradil. Leicester bránil výborně.

Bylo potřeba něco změnit, čehož si všiml i Arséne Wenger. Proto v 68. minutě poslal na hřiště Dannyho Welbecka a ze hřiště stáhl Gibbse, který nastoupil netradičně na křídle. Hostující kouč Shakespeare si také nachystal střídání. Okazaki nahradil Ullou. V hledišti Emirates Stadium už začala vládnout nespokojenost. Fanoušci Kanonýrů se obávali další ztráty bodů.

V 75. minutě Arséne Wenger poslal na trávník hned dvojici nových hráčů. Přišli Olivier Giroud a Aaron Ramsey a scénu opustili Coquelin a Walcott. Nebylo na co čekat. Gunners si v boji o TOP4 nemohli dovolit ztrátu. Ovšem ve hře Arsenalu stále převládala nepřesnost.

Až v 87. minutě přišlo vysvobození. Monreal napálil míč směrem na bránu. Jeho pokus mířil vedle, ale hrudí jej nešťastně tečoval Huth a balón skončil v síti - 1:0. Velké štěstí pro Arsenal, ještě větší smůla pro Leicester. Ve zbývajících minutách už si domácí pohlídali nejhubenější vedení a urvali důležité tři body.

Posunuli se na šesté místo a na čtvrtý Manchester City jim schází už jen 4 body. Šance na TOP4 žije. V samotném závěru ještě předvedl jedno teatrální trapné divadílko Alexis Sánchez. Když jej Fuchs udeřil míčem do ramene, Sánchez se po chvíli chytl za obličej a skácel se na zem. Na to jej hlavní sudí ocenil žlutou kartou...

Ostatní středeční dohrávky 28. kola Premier League

Middlesbrough 1:0 Sunderland

Branky: 8. De Roon

Crystal Palace 0:1 Tottenham

Branky: 78. Eriksen

Michal Čermák