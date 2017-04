© irishmirror.ie, fotbalportal.cz - Manchesterské derby je tady

Dnes 19:54 - Ve čtvrtek večer se v celém Manchesteru zastaví čas. Na Etihad Stadium se totiž odehraje třaskavé městské derby mezi Citizens a United. Oběma klubům jde v této bitvě nejen o čest, ale také o potřebné body k umístění v TOP4. Náboj samozřejmě tento střet získává i soupeřením mezi Pepem Guardiolou a José Mourinhem. Hosté jdou do zápasu oslabeni o několik opor.

Man City - Man United

Čtvrtek 27. dubna, 21.00, Etihad Stadium

Půjde již o 174. manchesterské derby v celé fotbalové historii. Domácí Citizens vyhráli celkem 50 těchto vzájemných duelů. Red Devils jsou na tom výrazně lépe se 72 vítězstvími. Nejlepším střelcem je Wayne Rooney, který do sítě City nasázel už 11 branek. Na druhé straně je historicky nejpilnějším šutérem Sergio Agüero s 8 přesnými zásahy.

Na podzim nejprve v lize padli Rudí ďáblové doma na Old Trafford 1:2. Poté to ovšem svému soupeři vrátili v osmifinále EFL Cupu, když vyhráli v Divadle snů 1:0. Nakonec si dokráčeli až pro celkový triumf.

Manchester City už v této sezóně s téměř stoprocentní jistotou nezíská žádnou trofej. Pro Pepa Guardiolu je to nevídaná věc. Klub postupně vypadl z EFL Cupu, Champions League a v neděli se neprocpal ani do finále FA Cupu, když jej přemohl Arsenal. Zbývá Premier League, ovšem v té ztrácí Citizens na vedoucí Chelsea už 15 bodů a mohou jich do konce sezóny získat maximálně 18. Tady už nelze pochybovat. Citizens stěží drží čtvrtou příčku a budou mít ještě velké starosti. Mají o dva body méně než třetí Liverpool, který má ale 2 zápasy k dobru. Zezadu se tlačí právě městský rival. United mají jen o bod méně. Dá se tak říci, že ve čtvrtek večer to bude souboj „o šest bodů“.

Pep Guardiola nebude znovu moci nasadit Sagnu a Gündogana. Zcela stoprocentně fit nejsou ani Gabriel Jesus, David Silva, John Stones a Fernandinho. Španělský kouč už se na zápas velmi těší.

(zdroj: whoscored.com)

Manchester United má stále dvě možnosti, jak si pro příští sezónu zajistit účast v Lize mistrů. V Evropské lize už je v semifinále, ve kterém jej čeká španělská Celta Vigo. Teď se ovšem soustředí pouze na Premier League, kde bojuje o TOP4. Momentálně jsou Red Devils pátí. Pokud se jim ovšem povede ve čtvrtek zvítězit, svého městského rivala, který má před nimi o bod více, vystřídají na čtvrté pozici. José Mourinho před utkáním hovořil o tom, že si je vědom, jak moc je tento duel důležitý. Z jeho slov šlo vycítit, že remíza bude ztrátou pro oba týmy. Pokud by totiž nakonec oba kluby skončily mimo TOP4, byla by to pro ně obrovská pohroma. Venku odehrál Manchester United o dvě utkání méně než doma, ale i tak přivezl z venkovních hřišť o tři body více, než získal na domácí půdě. Navíc pouze třikrát remizoval, doma hned devětkrát.

Portugalský kouč nebude moci nasadit celou řadu klíčových hráčů. Velmi citelná je absence tří stoperů - Smallinga, Jonese a Roja. Na předzápasové tiskové konferenci navíc Mourinho potvrdil, že ani Paul Pogba nebude moci nastoupit. Zranění Zlatana Ibrahimoviče, které jej připravilo o zbytek sezóny, je všem dostatečně známo. Fit není ani Juan Mata. Do hry se ovšem naopak vrací Antonio Valencia.

Absence:

Manchester City: Gündogan, Sagna (oba zranění), Gabriel Jesus, Silva, Stones, Fernandinho (všichni nejistý start)

Manchester United: Ibrahimovič, Rojo, Smalling, Jones, Pogba, Mata (všichni zranění)

Pravděpodobné sestavy:

Manchester City: Bravo - Navas, Kompany, Otamendi, Clichy - Touré, Fernando - De Bruyne, Silva, Sané - Agüero

Manchester United: de Gea - Valencia, Bailly, Blind, Young - Herrera, Fellaini, Mchitarjan - Rooney, Rashford, Martial

Tip FotbalPortal.cz: 2:2

Michal Čermák / premierleague.com, skysports.com, fourfourtwo.com, bleacherreport.com, fotbalportal.cz, youtube.com