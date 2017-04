Premier League - Mauricio Pochettino vrací úder: Xavi se slovy o Allim snaží zničit naše soustředění. Je to můj nepřítel a nenávidí mě

On někdy kecal i Barce, ale tohle mi fakt nepřijde jako nic špatného, takových spekulací je... To je jako kdyby Pochettino řekl, že Espanyol porazí Barcu a Real tak vyhraje titul a Enrique se nasral a řekl by, že ho Pochettinovy řeči znervózňují apod. Pokud je Pochettino profesionál, tak by se neměl nechat rozhodit. To by Lucho musel být rozhozený furt, když se furt spekuluje, kam odejde Neymar či Messi. A nejen Lucho, ale i další trenéři top týmů.