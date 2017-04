Premier League - Hodnocení letních posil obou Manchesterů: Ibrahimovič a Gabriel Jesus jsou trefy do černého. Pogba chybou, říká Le Tissier

© sportsmole.co.uk, fotbalportal.cz - Paul Pogba je podle Le Tissiera chybou

Dnes 08:46 - Ve čtvrtek večer dojde na manchesterské derby. Jak Manchester City, tak Manchester United vede od léta nový manažer. Pep Guardiola si do svého nového působiště přivedl několik hráčů. Stejně tak to udělal i José Mourinho, který získal například Zlatana Ibrahimoviče a také Paula Pogbu, jenž se stal nejdražším fotbalistou světa. Jak se novým tvářím v Anglii vede?

Oba kluby přes léto utrácely horentní sumy. Nejvíce v celé Evropě, ale na boj o titul v Premier League jim to nestačilo. Manchester City i Manchester United bojují alespoň o účast v TOP4. O tom může rozhodnout i jejich čtvrteční vzájemný duel, který se odehraje na Etihad Stadium.

Matt Le Tissier se před velkým manchesterským derby jal hodnotit nové tváře v obou klubech. Kdo je podle něj „trefou“ a kdo naopak spíše „chybou“?

Manchester City

Ilkay Gundogan - „trefa“

„Ano, zatím jsme toho od něj kvůli zranění příliš mnoho neviděli, ale myslím si, že jakmile se vrátí, bude velkou posilou. Může se jevit jako nová posila pro příští sezónu.“

Nolito - „chyba“

„Podle mě je to prostě chyba a to z toho důvodu, že nenastupuje často od začátku. Udělal, co měl, když byl na hřišti, ale od první minuty nastoupil jen do devíti zápasů. To je na tak zkušeného hráče zkrátka málo.“

Leroy Sané - „trefa“

„Tohle je velká trefa. Myslím si, že je jako zjevení. Je mu stále teprve 21 let a bude se ještě zlepšovat. Rozhodně je to jeden z nejúchvatnějších mladých hráčů současnosti.“

Gabriel Jesus - „trefa“

„To je další z úžasných talentů, od kterého v příští sezóně očekávám velké věci. Stihl odehrát jen krátké období, ale i tak ukázal, co v něm je.“

John Stones - „chyba“

„Tohoto hráče je složité posoudit. Řekl bych, že v této sezóně je pravděpodobně chybou. Ovšem pokud by celou sezónu hrál po boku Vincenta Kompanyho, pak jsem si jistý, že by byl obrovským přínosem a trefou do černého.“

Claudio Bravo - „chyba“

„Tohle je pro mě velká chyba. Bylo příliš mnoho zápasů, ve kterých vypadal opravdu nervózně. Nedoplňuje správně obrannou čtyřku. Nedává jim pocit důvěry a jistoty. Byl jsem překvapen, když jsem jej v neděli viděl v brance proti Arsenalu. Willy Caballero je světový gólman.“

Manchester United

Zlatan Ibrahimovič - „trefa“

„Zlatan je další velká trefa. Je to opravdová škoda, že se teď zranil. Rád bych, aby zůstal v Premier League. Má skvělý přínos pro tým a v této sezóně byl pro Manchester United skutečně důležitým hráčem.“

Eric Bailly - „trefa“

„Myslím si, že si vedl a vede velmi dobře. Hodně se zlepšuje. Je zjevně skvělým organizátorem hry. José Mourinho to moc dobře ví a těží z toho.“

Paul Pogba - „chyba“

„Dokonce, i když budu ignorovat jeho cenu, tak na hráče Manchester United toho zkrátka předvádí málo. Stále se mu podle mě v zápasech nedaří prodat ze sebe to nejlepší. Ovšem v příští sezóně to může být lepší, připouštím.“

Henrik Mchitarjan - „trefa“

„U něj je to také těžké, ale domnívám se, že toho předvedl dost, aby dokázal, že na to má. Postupně se vypracoval a odvádí dobrou práci. V příští sezóně by to mělo být ještě lepší. Zvlášť v evropských pohárech.“

