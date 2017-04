Premier League - Nová posila pro United? V pokročilých jednáních je příchod senzace Monaka

© thesun.co.uk - Bernardo Silva

Dnes 18:15 - Přestože letošní sezóna ještě není u konce, už teď je jisté, že největším překvapením tohoto ročníku Ligy mistrů je francouzské Monako. V létě se dá tudíž očekávat velký zájem o jeho nejlepší hráče a jedním z těch, kteří by mohli knížecí klub opustit, je i portugalský playmaker Bernardo Silva, který je podle informací France Football v jednáních s Manchesterem United.

Monako je považováno za jedno z největších překvapení letošní sezóny, tým složený převážně z náctiletých fotbalistů totiž bojuje s hvězdným PSG o titul v Ligue 1 a v Lize mistrů to už dotáhl až do semifinále, kde jej nyní čeká silný Juventus.



Přestože největší pozornost letos svými výkony strhli Kylian Mbappé a Radamel Falcao, zůstává klíčovou součástí týmu záložník Bernardo Silva, jehož tvůrčího talentu si již všimly i velké zahraniční kluby, včetně Manchesteru United.



Portugalská hvězdička a její představitelé jsou už podle informací France Football v kontaktu s úředníky Red Devils, ohledně možného letního přestupu za 50 milionů liber na Old Trafford.



Josého Mourinha zaujal především Silvův výkon v osmifinále Ligy mistrů proti Manchesteru City, kterým portugalský reprezentant dokázal, že by byl schopen se prosadit i v Premier League.



Všeobecně se očekává, že Silva, kterému nedělá problém nastoupit na křídle, ani jako klasická desítka, opustí v létě Monako společně s dalšími hvězdami týmu Benjaminem Mendym, Djibrilem Sidibem, Kylianem Mbappém a Tiemouem Bakayokem.

