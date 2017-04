Premier League - Ruce pryč. Arséne Wenger hvězdu Arsenalu do Marseille nepustí

© sportinglife.com - Arsenal

Dnes 16:39 - Olympique Marseille si podle informací televizní stanice Sky Sports stanovil jako svůj hlavní letní přestupový cíl útočníka Arsenalu Oliviera Girouda, za kterého je připraven nabídnout až 20 milionů liber. Nicméně manažer Kanonýrů Arséne Wenger namítá, že jeho klub dosud žádnou nabídku nedostal a Girouda nechce prodat.

Marseille údajně dělá vše pro to, aby přivedlo zpátky do Ligue 1 třicetiletého útočníka, jenž před svým odchodem do Arsenalu zářil v dresu Montpellieru. Giroud má však na Emirates Stadium smlouvu až do roku 2020 a Wenger o jeho prodeji podle svých slov neuvažuje.



„Nedostal jsem žádnou nabídku z Marseille a Oliviera Girouda chceme v klubu udržet,“ řekl Wenger.



Na otázku, zda již pracuje na letním přestupovém seznamu Arsenalu, Wenger odpověděl: „Ano, samozřejmě. Budu pracovat až do posledního dne letošní sezóny, pro současnost i budoucnost klubu.“



„Přestupové cíle jsou budoucností klubu, a proto jsou tolik důležité. Co se stane se mnou je druhořadé, důležitá je budoucnost klubu.“



Kanonýry čeká ve středu večer důležité utkání proti Leicesteru City, tedy týmu, za který hraje i útočník Jamie Vardy, jehož se Wenger snažil v létě neúspěšně přivést na Emirates Stadium.



Arsenal tehdy sice složil výkupní klauzuli ve Vardyho smlouvě s Leicesterem ve výši 20 milionů liber, jenže anglický útočník přestup odmítl a rozhodl se raději zůstat v Leicesteru, se kterým v loňské sezóně oslavil senzační zisk mistrovského titulu.



„Některé přestupy jsou úspěšné a některé nejsou. Vám nezbývá nic jiného, než přijmout rozhodnutí hráče,“ dodal Wenger.



„Nemyslím si, že jsme mohli udělat něco víc. Udělali jsme to, co jsme chtěli udělat. Vardy by byl jedním z útočníků, které bychom měli k dispozici, ale nikomu nemůžete zaručit, že bude vašim hlavním útočníkem.“

