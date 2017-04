Premier League - Eriksenova geniální náplast na porážku Tottenhamu v semifinále FA Cupu

Dnes 17:29 - Metaforická vyjádření o tom, že „cesta je cíl“ známe všichni. V sobotním semifinálovém zápase FA Cupu převedl toto heslo do praxe Christian Eriksen, jehož asistence předčila gólové zakončení Dele Alliho. Ač nakonec Tottenham Chelsea podlehl a do finále se nepodívá, Eriksenova přihrávka byl jedním z nejhezčích momentů zápasu.

Tottenham o víkendu nestačil v semifinále FA Cupu na londýnského rivala Chelsea, které podlehl 4:2. Potvrdilo se tak letošní prokletí, kterým jsou pro Tottenham zápasy ve Wembley. Pro nezaujatého diváka byl semifinálový duel pastvou pro oči, kterou okořenily krásné góly.

Tím možná nejhezčím byla chirurgicky přesná dělovka Matiće, který zpoza vápna vysmýčil pavouky v pravém rohu Llorisovy brány. O půlhodinu dříve mohlo více než osmdesát šest tisíc diváků ocenit parádní asistenci Christiana Eriksena, po které se prosadil Dele Alli.

Tottenham v této sezoně zdobí přímočarost. V kostce tuto silnou stránku Spurs shrnul Eriksen. V padesáté druhé minutě se s míčem nacházel zhruba čtyřicet metrů od brány, ani to mu ale nezabránilo, aby jedinou přihrávkou poslal míč Dele Allimu do gólové šance.

Eriksen překonal celou obranu Chelsea a našel rozběhnutého Dele Alliho, který se v těchto situacích nemýlí. Tottenham gólově těžil z Alliho podobných náběhů i dříve, v minulých zápasech byli nahrávajícími hráči obránci Dier nebo Alderweireld.

I´m Eriksen biggest critic but that was witchcraft, best assist I´ve seen #COYS pic.twitter.com/TXComZcSuj