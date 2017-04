Premier League - Přijde Tottenham v létě o svého nejlepšího nahrávače?

© Mirror - Christian Eriksen

Dnes 15:23 - Mladý tým Tottenhamu v posledních dvou sezonách předvádí atraktivní hru, která přináší výsledky - letos by se Spurs měli podruhé v řadě kvalifikovat do Ligy mistrů. Talentovaní hráči na sebe zároveň upoutávají pozornost evropských velkoklubů. Jedním z nich je i Christian Eriksen, který padl do oka Barceloně.

Barcelona pro svůj tým neustále vyhledává ty nejlepší hráče. Nyní to vypadá, že se katalánský celek zaměří na hráče z Premier League, konkrétně z Tottenhamu Hotspur. Nejedná se o talentovaného mladíka Dele Alliho, ani tank ve středu zálohy Spurs, Moussu Dembelého. V hledáčku Barcelony uvízl Christian Eriksen.

Pětadvacetiletý Dán by mohl být tím pravým oživením barcelonské zálohy. Podle deníku The Mirror chce jako „lobbistu“ využít jiného Dána a zároveň bývalého hráče Barcelony, Michaela Laudrupa. Bývalý fotbalista a nynější trenér by měl Eriksena přesvědčit o tom, že změna londýnské adresy na barcelonskou by pro něj byla tou nejlepší volbou.

V letošní sezoně má Eriksen vskutku výborné statistiky. Ve třiačtyřiceti zápasech ve všech soutěžích skóroval jedenáctkrát, ale hlavně zaznamenal dvacet asistencí. Vedle Laudrupa by si však Barcelona měla najít člověka, který o Eriksenově přestupu přesvědčí Daniela Levyho, majitele Tottenhamu a nekompromisního obchodníka, který nerad prodává hráče svého týmu. Christian Eriksen navíc nedávno podepsal v Tottenhamu novou smlouvu, podle které by měl dres Kohoutů oblékat až do roku 2020.

Ondřej Pražák / sportbible.com