Premier League - Manchester United údajně našel případnou náhradu za Davida De Geu

Dnes 13:03 - Gólman Manchesteru United David De Gea by po letech v Anglii mohl zamířit do své domoviny, do svého domovského města, nikoliv však do domovského klubu. O jeho služby má již řadu let zájem Real Madrid, a to i přes to, že před přestupem do Manchesteru hájil De Gea barvy madridského Atlética. Na případný přestup je podle všeho připraven i samotný Manchester, který si vyhlédl De Geova nástupce. Znovu v Madridu, znovu v Atléticu.

Několik přestupových oken po sobě je David De Gea, brankář Manchesteru United, spojován s odchodem do Realu Madrid. Zdá se, že United už jsou na takovou eventualitu připravení, a dokonce si vyhlédli i případnou náhradu za šestadvacetiletého Španěla. Podle deníku Sunday Express bude Manchester, podobně jako před osmi lety, lovit v řadách Atlética Madrid. José Mourinho si totiž jako adekvátní náhradu představuje Jana Oblaka.

Čtyřiadvacetiletý slovinský brankář je jasnou jedničkou madridského Atlética. Své brankářské mistrovství prokázal například v letošním osmifinále Ligy mistrů, kdy natřikrát vychytal hráče Bayeru Leverkusen - zneškodnil únik Leverkusenu i dvě následné dorážky z bezprostřední blízkosti.

I proto je jasné, že získání Oblaka nebude lacinou záležitostí. Manchester United však nemá s uvolňováním velkých přestupových částek problém a za slovinského gólmana je tento klub připraven zaplatit až 40 milionů liber.

