Premier League - Pep Guardiola poprvé v kariéře zakončí sezónu bez trofeje. Nemusím tady být dlouho, říká

Pro me neni nejlepsi a nikdy nebyl,je to zbabelec a tady je to videt.Vedl Barcelonu ktera v te "dobe" i ted ma jedny z nejlepsich hracu v PD a stejne tak Bayern v Nemecku.City jsou jen 1/6 tymu z Anglie kteri hraji o titul a maji podobne sance uspechu.Neuspech neni jen o hracich,viz Manchester United je toho jasnym dukazem.Co jiny manazer to rapidne jine vysledky.United nemaji nejlepsi hrace a jdou zase nahoru protoze maji manazera ktery je schopnej.V lize je dlouho bez prohry,prace JM je videt.