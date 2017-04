Premier League - Wayne Rooney: Připomněl jsem se Mourinhovi a dal jsem mu důvod k přemýšlení

© skysports.com, fotbalportal.cz - Wayne Rooney

Dnes 12:21 - Naposledy Wayne Rooney nastoupil do utkání prvního dubna. Poté jej skolilo lehčí zranění. Do hry se vrátil ve víkendovém duelu proti Burnley. José Mourinho jej nasadil do základní sestavy a anglický útočník se mu odvděčil jedním gólem, kterým přispěl k výhře 0:2. Rooney věří, že mu pomůže k tomu, aby nastupoval pravidelněji.

V základní sestavě se Wayne Rooney naposledy objevil 4. března. Proti Burnley se mu podařilo skórovat. Stejně tak Martialovi, který čekal na gól dlouhých deset zápasů.

Díky vítězství Manchester United udržel šanci na proniknutí do TOP4. Ve zbytku sezóny se ovšem bude muset obejít bez Zlatana Ibrahimoviče a Marcose Roja. José Mourinho považuje tyto ztráty za velkou komplikaci.

Ovšem Wayne Rooney to také bere jako příležitost pro ostatní hráče.

„Věděli jsme, že to tady pro nás bude těžké. Zvlášť, když jsme před semifinále Evropské ligy přišli o Marcose Roja a Zlatana Ibrahimoviče.“

„Jsme z toho všichni smutní.“

„Ovšem dává to ostatním hráčům šanci se ukázat a pokusit se předvést dobrý výkon. Jak se to povedlo mně a Martialovi. Myslím, že jsme dali trenérovi dobrý důvod na přemýšlení.“

„Hráli jsme dobře. Oba jsme skórovali, takže je to skvělé. Je to také boj o místo, což je to, co potřebujeme.“

„Bylo to pro mě potěšení, že jsem dnes mohl nastoupit. Byl jsem zraněný a už jsem chtěl zase hrát. Vrátil jsem se a cítím se silný. Ve čtvrtek nás čeká velký zápas. Derby. Bude to boj o TOP4. Budeme připraveni.“

Michal Čermák