Premier League - Arsenal po prodloužení postoupil přes Manchester City do finále FA Cupu, kde ho čeká Chelsea

Včera 21:39 - Fotbalisté Arsenalu s Petrem Čechem v brance porazili v semifinále Anglického poháru ve Wembley Manchester City 2:1 po prodloužení. Rozhodl Alexis Sánchez gólem ve 101. minutě. Ve finále se svěřenci trenéra Arséna Wengera 27. května střetnou v londýnském derby s lídrem Premier League Chelsea, jež v sobotu vyřadila Tottenham.

První větší šanci měl po čtvrthodině Manchester, Silvovu hlavičku ale vyrazil Čech nad branku. O chvíli později na druhé straně rozvlnil síť Koscielny, jeho trefa ale nebyla uznána kvůli ofsajdu. Ve stejný čas musel hřiště opustit zraněný Silva, nahradil jej Sterling.

Také Manchesteru nebyl uznán gól: pět minut před koncem poločasem odcentroval Sané, míč se dostal k Agüerovi a ten zakončil. Čech jeho střelu vyrazil pravděpodobně až za čárou, pro potvrzení ale míč dorazil do brány Sterling. Stav se ale nezměnil, podle rozhodčích totiž balon vletěl do zámezí už po Saného přihrávce.

V 62. minutě už mohli svěřenci Pepa Guardioly slavit. Po Ramseyho zaváhání se do úniku dostal Agüero a překonal českého brankáře. Argentinský kanonýr skóroval v posledních šesti soutěžních utkáních.

"Byli jsme blízko skórování a pak přišel brejk, ve kterých jsou velmi dobří. Ztratili jsme míč a inkasovali, ale ukázali jsme správnou reakci," konstatoval kouč Arsenalu Wenger.

Vedení "Citizens" ale vydrželo jen devět minut, než po centru Oxlade-Chamberlaina skóroval sváteční střelec Monreal. Španělský obránce dal poslední dva góly za Arsenal právě v Anglickém poháru do sítě obou manchesterských klubů.

Závěr základní hrací doby přinesl šance na obou stranách, blíže gólu byli hráči City. Tourého střelu vyrazil Čech konečky prstů na tyč, o tři minuty později Fernandinho trefil břevno.

Nakonec to ale byli "Kanonýři", kdo byl v prodloužení úspěšný. Obrat dokonal Sánchez, který se v 13 pohárových zápasech přímo podílel na stejném počtu branek: sedm dal a na šest přihrál.

"Je to zvíře, vždy připravené usmrtit soupeře. Nikdy se nevzdává. Bude tu i příští rok, jelikož má kontrakt, a snad se nám podaří jej také prodloužit," poznamenal Wenger na adresu chilského reprezentanta.

Do druhé části prodloužení naskočil Iheanacho a Manchester City se stal prvním týmem, který využil možnost čtvrtého střídání v nastaveném čase FA Cupu. Gól ale "Citizens" nedali, Arsenal tak uspěl i ve třetím prodlužovaném semifinále FA Cupu v řadě a bude moci zabojovat o 13. triumf.

"Jsem velmi potěšený, byl to velký zápas. Celkově jsme předvedli skvělý výkon nejen technicky, ale také psychicky. Postupem času jsme byli stále silnější a nakonec jsme si zasloužili vyhrát. Když hráči předvádějí to nejlepší a jsou naprosto koncentrovaní, vždy se za ně postavíte," řekl Wenger, jehož svěřenci se dostali do pohárového finále podvacáté, což se žádnému jinému klubu nepovedlo.

"V utkání, jako je toto, nemůžete očekávat, že budete všechny situace kontrolovat. Nám se to ale po většinu času dařilo. Bojovali jsme, měli jsme více šancí, ale v zakončení jsme hráli stejně jako po celou sezonu. Gratuluji Arsenalu," uvedl Wengerův protějšek Guardiola.

Arsenal - Manchester City 2:1, po prodloužení

Branky: 72. Monreal, 100. Alexis Sánchez - 63. Agüero

Arsenal FC: Čech - Gabriel, Koscielny (C), Holding - Oxlade-Chamberlain (105. Bellerín), Ramsey, Xhaka, Monreal - Özil (119. Coquelin), Alexis Sánchez - Giroud (83. Welbeck)

Manchester City: Bravo - Navas, Kompany (C), Otamendi, Clichy - Y. Touré, Fernandinho (99. Delph) - De Bruyne, Silva (23. Sterling, 106. Iheanacho), Sané - Agüero (99. Fernando)

