Premier League - Wenger přirovnává Ramseyho k Lampardovi. Podle něj dokáže zastat i Özilovu roli

Wenger: Ramsey je jako Lampard

Dnes 08:50 - Aaron Ramsey často bojuje se zraněními. Kvůli nim nemá tak zářivou kariéru, jakou by mohl mít. Ovšem Arséne Wenger jej přirovnává k Franku Lampardovi. Ale důležitou součástí musí být to, aby velšský záložník zůstal zdravý. V této sezóně odehrál od začátku jen osm utkání Premier League. Podle Wengera dokáže Ramsey zastat roli i Mesuta Özila.

V sezónách 2013/2014 a 2014/2015 zaznamenal Aaron Ramsey 26 gólů, ale v následujících dvou sezónách už to žádná velká sláva není. Problémem pro něj jsou neustálá zranění, která mu nedovolují nastupovat pravidelně.

Arséne Wenger si představoval, že Aaron Ramsey bude arsenalský Frank Lampard.

„V mé hlavě byl Aaron Ramsey vždy hráčem mezi 10 až 15 góly za rok.“

„Je to typ jako Frank Lampard. Dostává se do šestnáctky a spoustu toho naběhá. Z fyzického hlediska má v sobě kombinaci vytrvalosti, síly a také vysoké intenzity. Je v tom rozhodně nejlepší v lize.“

„Tato sezóna je pro Aarona velmi frustrující. Od začátku nastoupil jen do sedmi utkání Premier League (ve skutečnosti nastoupil Aaron Ramsey od začátku do 8 utkání).“

„Když jsem si to uvědomil, bylo to až neuvěřitelné. Ale je to kvůli jeho zraněním, a ne velkým. Pokaždé, když se vrátil bum a měl zraněné lýtko, bum a měl něco se zadním stehenním svalem.“

Francouzský manažer věří, že v závěru sezóny Ramsey Arsenalu ještě hodně pomůže.

„V pondělí vypadal dobře. Doufám, že bude mít dobrý závěr sezóny, protože je pro nás důležitým hráčem. Je důležitou součástí naší hry. Nechceme jen bránit. Chceme bránit a útočit. Aaron je v nejlepším věku. Je to hráč, který umí zastat roli Mesuta Özila. Když si Mesut potřebuje odpočinout, může jej zastoupit Aaron. Ale v této sezóně se to zatím nepodařilo.“

Michal Čermák / fourfourtwo.com, fotbalportal.cz